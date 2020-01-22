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Microsoft придумала как уговорить пользователей Windows 7 перейти на Windows 10

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14 января окончился жизненный цикл операционной системы Windows 7. Несмотря на то, что сотни миллионов пользователей до сих пор работают на этой системе, Microsoft отказалась идти им навстречу, полностью заблокировав обновления и фактически оставив их один на один с вредоносными программами и всяческими вымогателями. Многие эксперты предсказывали, что софтверный гигант будет понемногу портить жизнь владельцам устаревшей системы, но никто из них не подозревал, что подрывная деятельность начнётся так быстро.

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Недавно на форуме reddit начали появляться посты, в которых авторы подробно рассказывают о новой попытке Microsoft вынудить пользователей перейти на Windows 10. Так, вместе с последним обновлением на «Семёрку» закачались несколько пакетов KB4534310 и KB4534314. В базе данных оба пакета числятся в качестве обновлений безопасности, однако, как оказалось, всё не так просто.

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Пользователи сообщают, что в какой-то момент обои на рабочем столе меняются на чёрный фон. При этом никакие другие обои, кроме стандартных уже поставить нельзя. У некоторых обои меняются каждый раз после перезагрузки, у других есть возможность выбрать из системных картинок. Проблема решается только удалением текущих пакетов. Microsoft не комментирует ситуацию. Однако, на Windows 10 такой ошибки замечено не было. Владельцы устаревшей ОС полагают, что это ещё одна попытка софтверного гиганта склонить пользователей к переходу на новую систему. 

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