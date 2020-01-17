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Споры о том, какая операционная система лучше, могут длиться десятилетиями. Однако, для профессиональных оверклокеров лучше – означает быстрее. Журналисты ресурса Тomshardware побеседовали с несколькими гугу разгона и убедились, что у них свой взгляд на место операционной системе на компьютере.

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Итак, известный оверклокер Вearded hardware заявил, что его не заботит безопасность. По его словам, Windows 10 слишком громоздкая и большая. Когда речь заходит о десятых долях процента, ждать помощи от «Десятки» не стоит.

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Ещё один овеклокер по имени Splave сообщил, что лучше всего использовать урезанную версию операционной системы. Он рассказал о случае из собственной практики, когда в момент разгона, Windows 10 неожиданно решила обновляться. При этом подключения к интернету не было. Это существенно повлияло на результаты. Также он упоминает о голосовом помощнике, которые не раз вмешивался в работу многих овеклокеров.

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Особый акцент оверклокеры делают на оборудовании. Так, если перед вами железо 10-летней давности, то под него нужна ОС, актуальная на момент выхода этих комплектующих. Заставить работать на Windows 10 можно почти любую деталь, однако, от этого она будет демонстрировать заметно худшие результаты. Немаловажно с точки зрения разгона учёт заплаток, которые были выпущены Microsoft в ответ на многочисленные угрозы в процессорах Intel. По словам профессионалов, ни один овеклокер не станет разгонять железо на последней версии Windows 10. Такой поступок может превратить даже самый удачный разгон в полное фиаско.