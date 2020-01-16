Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Intel уже в 2020 году может выпустить производительные процессоры на 7-нм техпроцессе

для раздела Блоги
11
Ситилинк продает 9700K заметно дешевле чем 8700K - надо брать
Мощнейшее падение цен 2080 Super - до уровня обычных 2080
Еще одна 2080 Super и еще дешевле - цена идет к 40 т.р.!
Цены на память снижены на 30% - пора брать
Смотри цену сидя - 2080 MSI Gaming X Trio дешевле рефа
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Время от времени всплывают слухи, согласно которым Intel планирует залатать дыры дефиците чипов за счёт неизвестного контрактного производителя. Несмотря на логичность и правдоподобность подобных слухов, до сих пор не было подтверждений того, что Intel готова решиться на такой поступок. Однако, последняя информация от технологических инсайдеров приоткрывает завесу тайны над планами компании на 2020 год.

реклама

Digitimes сообщает, что в течение 2020 года Intel планирует разместить крупный заказ на производство передовых технологических чипов по нормам 7-нм технологического процесса на мощностях тайваньской TSMC. Можно сказать, что такой поступок выглядит неожиданным, поскольку ранее Intel упоминала о планах доверить выпуск контрактному производителю части чипсетов для материнских плат. 

реклама

Ясно, что нет никакой нужды переводить чипсеты на 7-нм технологии. Мало того, речь идёт именно о передовых чипах, коими могут являться либо процессоры, либо видеокарты. Что до второго варианта, то дискретная графика Intel находится не в том состоянии, чтобы начинать её полномасштабный выпуск. Что до процессоров, то такое предположение выглядит более правдоподобно. 

реклама

К сожалению, кроме отчёта у нас нет никакой информации. Вероятно, Intel не хочет раньше времени раскрывать свои планы. Ясно одно: если компания действительно выпустит 11-поколение своих процессоров по 7-нм техпроцессу, то AMD придётся несладко, ведь даже 14-нм чипы обходят красных в играх. Будем надеяться, что на этот раз красные успеют подготовиться к любым непредвиденным шагам со стороны Intel.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 3.3 из 5
голосов: 7
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор SSD-накопителя PCIe NVMe Viper VPR100 RGB 256 Гбайт (VPR100-256GM28H)
11
Выбор лучшей видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 12 тысяч рублей: январь 2020
64
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 5500 XT Gaming X
47
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Far Cry New Dawn
23
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Hitman 2: январь 2020
14
Intel против AMD: сравниваем производительность Core i9-9900K и Ryzen 7 3700X на частоте 4 ГГц
465
Игровая индустрия: итоги 2019 года — лучшие игры года и самые интригующие в 2020
28
Тестирование видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в Need for Speed Heat
14
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG X570 Unify
50
Тестирование видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в Far Cry New Dawn
16

Интересные материалы

Intel против AMD: сравниваем производительность Core i9-9900K и Ryzen 7 3700X на частоте 4 ГГц
11 января 2020 465
Выбор лучшей видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 12 тысяч рублей: январь 2020
15 января 2020 64
Бюджетный ПК стоимостью 10-12 тысяч рублей: суровая реальность или неплохая «печатная машинка»?
4 января 2020 139
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 5500 XT Gaming X
14 января 2020 47
Деньги вперед: главные игры января 2020 года
7 января 2020 40
Игровая индустрия: итоги 2019 года — лучшие игры года и самые интригующие в 2020
10 января 2020 28

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

NVIDIA выпустила драйвер с полной поддержкой технологий компании AMD
41
Пользователи Windows 7 массово переходят на Linux - на рынке операционных систем грядёт большой передел
117
Первый взгляд на самую быструю ОЗУ DDR5 4800 МГц от SK Hynix
29
Флагманская видеокарта Radeon RX 5950 XT была замечена на просторах интернета
22
Intel Core i7-10700 с 8 ядрами и поддержкой Hyper-Threading не смог превзойти AMD Ryzen 7 3800X в бенчмарке 3DMark 11
65
РЖД закупает 15000 компьютеров на базе процессора Эльбрус за миллиард рублей
159
Western Digital представила прототип карманного SSD SanDisk объёмом 8 Тбайт
5
Эффект EPYC в действии: гиперпинок обрушил цены на Intel Xeon
17
Всеобщая мобилизация: соотечественник призывает поднять российский оверклокинг с колен
218
Регистрация Radeon RX 5950 XT в таможенной базе – курьёз, граничащий с провокацией
9
AMD дала понять, кому не советует покупать Ryzen Threadripper 3990X за $3990
25
Инди-разработчик загрузил свою игру на «торренты», после чего её продажи подскочили на 400 %
40
Разработчикам AMD Ryzen удастся повлиять на эффективность графической архитектуры RDNA 2
3
AMD Ryzen 7 4800H (Renoir) ожидаемо превзошёл Intel Core i7-10750H (Comet Lake-H) в бенчмарке 3DMark 11
9
Похоже, авторы Metro Exodus намекают на скорый релиз второго дополнения
12
С 2016 года в среднем сегменте видеокарт почти нет прироста производительности
39
Qualcomm снизила стоимость SoC Snapdragon 765 на 30%
2
Слухи: 7-нм процессоры Intel превзойдут частоты AMD во время разгона
39
41% геймеров на ПК являются обладателями процессоров AMD
126
XBox Series X сможет запускать игры для ПК
19

Популярные статьи

Выбор лучшей видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 12 тысяч рублей: январь 2020
64
Что делать пользователям Windows 7 в 2020 году
66
Система на Ryzen Threadripper 3970X. Корпус Be quiet Dark Base 900 — оценка эффективности охлаждения на «лабораторном стенде»
78
Улучшаем эффективность системы охлаждения видеокарты Radeon RX560
60
Обзор SSD-накопителя PCIe NVMe Viper VPR100 RGB 256 Гбайт (VPR100-256GM28H)
11
Alienware Concept UFO - компания Dell представила свой аналог Nintendo Switch на CES 2020
+

Сейчас обсуждают

cide
00:28
ждать игори в 2020 году, сайбер задроттен пукки
Релиз Cyberpunk 2077 отложили до середины сентября
Shteger
00:25
Новость из разряда "а вот на заборе написано" а там дрова лежат. пока официально не подтвердят - это тупо слухи.
СМИ: Horizon Zero Dawn выйдет на PC
Inqizitor
00:24
И насколько устаревшей? Арканум с видом сверху до сих пор - шедевр и лучшая РПГ в истории. Баггерфолл - до сих пор РПГ с самым большим игровым миром. Морровинд - отличный. Фоллаут 2 - лучшая РПГ после...
Релиз Cyberpunk 2077 отложили до середины сентября
Kyle Reeze
00:19
Семерым геям не понравился мой пост
Релиз Cyberpunk 2077 отложили до середины сентября
1injener
00:15
Скорее всего Интел не хочет париться с видеочипами и их переводом на свои 10нм
Intel уже в 2020 году может выпустить производительные процессоры на 7-нм техпроцессе
taurintown
00:14
Суть в другом: опрос подтвердил, что активная часть пользователей (компьютерно грамотных) на текущий момент выбирает АМД. Это не статистика всех жителей земли, ламеров всея мира, а лишь небольшой част...
41% геймеров на ПК являются обладателями процессоров AMD
eds
00:11
Куда уж еще откладывать на год? Игру разрабатывают с 2011 года, в 2012 году был официальный анонс игры, а сейчас уже 2020 год.. Уже страшно представить насколько может устаревшей оказаться игра по сов...
Релиз Cyberpunk 2077 отложили до середины сентября
taurintown
00:09
Пиндосы будут гореть - корпоративно. (ну и наши шлюхократы)
41% геймеров на ПК являются обладателями процессоров AMD
taurintown
00:08
Власовщина не пройдет!
41% геймеров на ПК являются обладателями процессоров AMD
ffa1978
00:04
я даже не открыв новость,по заголовку на 150 процентов скажу автора -тут сразу увидел и думаю -заглот.точно.ни разу еще не ошибся пока .птицу и заглота -главных говноблогеров сайта по стилю видно
Google Play будет автоматически обновлять все приложения, не информируя владельца смартфона о своих действиях
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем