Intel уже в 2020 году может выпустить производительные процессоры на 7-нм техпроцессе
Время от времени всплывают слухи, согласно которым Intel планирует залатать дыры дефиците чипов за счёт неизвестного контрактного производителя. Несмотря на логичность и правдоподобность подобных слухов, до сих пор не было подтверждений того, что Intel готова решиться на такой поступок. Однако, последняя информация от технологических инсайдеров приоткрывает завесу тайны над планами компании на 2020 год.
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Digitimes сообщает, что в течение 2020 года Intel планирует разместить крупный заказ на производство передовых технологических чипов по нормам 7-нм технологического процесса на мощностях тайваньской TSMC. Можно сказать, что такой поступок выглядит неожиданным, поскольку ранее Intel упоминала о планах доверить выпуск контрактному производителю части чипсетов для материнских плат.
рекламаЯсно, что нет никакой нужды переводить чипсеты на 7-нм технологии. Мало того, речь идёт именно о передовых чипах, коими могут являться либо процессоры, либо видеокарты. Что до второго варианта, то дискретная графика Intel находится не в том состоянии, чтобы начинать её полномасштабный выпуск. Что до процессоров, то такое предположение выглядит более правдоподобно.
рекламаК сожалению, кроме отчёта у нас нет никакой информации. Вероятно, Intel не хочет раньше времени раскрывать свои планы. Ясно одно: если компания действительно выпустит 11-поколение своих процессоров по 7-нм техпроцессу, то AMD придётся несладко, ведь даже 14-нм чипы обходят красных в играх. Будем надеяться, что на этот раз красные успеют подготовиться к любым непредвиденным шагам со стороны Intel.
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