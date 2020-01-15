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Эксперты указывают, что 2019 год был одним из наиболее важных для компании AMD. Выход процессоров на архитектуре Zen 2 всколыхнул рынок, заставив Intel искать выход из создавшейся ситуации. Всё это привело к череде неверных решений, в результате чего Intel столкнулась с огромным дефицитом мощностей. По данным отраслевых источников ресурса digitimes, 2020 год будет ознаменован рекордным ростом красной компании.

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Главным козырем AMD на 2020 год называется архитектора Zen 3, однако, она появится только во второй половине года, а значит, большую часть времени компании придётся полагаться на решения, построенные на текущей архитектуре. В первую очередь нас ждут гибридные процессоры Ryzen 4000 Renoir. Первые тесты демонстрируют невероятный потенциал, обещая свергнуть Intel с насиженного места короля ноутбуков.

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Что любопытно, эксперты указывают на данные последнего отчёта TSMC, в котором указывается, что весь год AMD испытывала сложности с поставками, поскольку компания Apple заранее выкупила все свободные мощности, лишив красных возможности для манёвра. В связи с этим нам известно, что в следующем году трудностей с поставками у AMD больше не будет, что приведёт к ещё более активной экспансии на все возможные рынки.

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