Выпущена самая дорогая клавиатура за 10 тысяч долларов
Многие покупатели тратят недели и даже месяцы на выбор оптимальной клавиатуры. Нужно учесть множество факторов, от которых будет зависеть комфорт и удобство использования. Мало того, важно подумать о цене, ведь слишком дорогая клавиатура может очень сильно потрепать ваш бюджет. Но что делать тем, кто не задумывается о деньгах? Специально для них ADATA выпустила новую модель, которая оценена в 10 000 долларов.
реклама
рекламаКак сообщается, первоначально в компанию обратилось частное лицо, которое попросило сделать уникальную клавиатуру на базе 24-каратного золота. Изделие под названием Summoner обошлось производителю в 10 тысяч долларов, после чего было принято решение выпустить ещё 6 таких же клавиатур. К сожалению, все 6 были куплены ещё до того, как сошли с конвейера, поэтому, если вы хотели бы точно такую же, вам придётся напрямую договариваться с менеджерами ADATA.
реклама
Для создания клавиатуры использовалось гальваническое золото и алюминий. Также внизу выгравировано название устройства и логотип компании. Все клавиатуры идёт со специальным паспортом, который подтверждает оригинальность изделия и имеет пожизненную гарантию.
реклама
Те, кому посчастливилось работать на клавиатуре, сообщают, что от неё идёт приятный холодок, а также с виду она очень впечатляющая и ужасно тяжёлая.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила