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Выпущена самая дорогая клавиатура за 10 тысяч долларов

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Многие покупатели тратят недели и даже месяцы на выбор оптимальной клавиатуры. Нужно учесть множество факторов, от которых будет зависеть комфорт и удобство использования. Мало того, важно подумать о цене, ведь слишком дорогая клавиатура может очень сильно потрепать ваш бюджет. Но что делать тем, кто не задумывается о деньгах? Специально для них ADATA выпустила новую модель, которая оценена в 10 000 долларов.

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Как сообщается, первоначально в компанию обратилось частное лицо, которое попросило сделать уникальную клавиатуру на базе 24-каратного золота. Изделие под названием Summoner обошлось производителю в 10 тысяч долларов, после чего было принято решение выпустить ещё 6 таких же клавиатур. К сожалению, все 6 были куплены ещё до того, как сошли с конвейера, поэтому, если вы хотели бы точно такую же, вам придётся напрямую договариваться с менеджерами ADATA.

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Для создания клавиатуры использовалось гальваническое золото и алюминий. Также внизу выгравировано название устройства и логотип компании. Все клавиатуры идёт со специальным паспортом, который подтверждает оригинальность изделия и имеет пожизненную гарантию. 

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Те, кому посчастливилось работать на клавиатуре, сообщают, что от неё идёт приятный холодок, а также с виду она очень впечатляющая и ужасно тяжёлая. 

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