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Каждый раз, когда перед нами та или иная статистика, у читателей есть большие сомнения относительно достоверности данных, а также их правдивости. Кроме того, беспокойство вызывает выборка, ведь ТОП по отдельно взятому городу может кардинально отличаться от предпочтений жителей всей страны. На этот раз перед нами глобальный рейтинг, составленный Яндексом.

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В настоящее время на Яндекс.Маркете размещено более 25 тысяч магазинов. За 2019 год через площадку прошли около 200 миллиардов рублей. Сравнивать с крупными иностранными площадками пока рано, но тенденция наметилась, и она положительная. А теперь рассмотрим, что же покупали жители России из комплектующих, ведь нас с вами не интересуют ни компрессионный трикотаж, ни приборы для ухода за лицом.

Процессоры.

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Что же, AMD добралась и до России. Пользователи с удовольствием покупают недорогие процессоры красной компании лишь изредка поглядывая я ряды синих. К сожалению, в пятёрке нет дорогих высокопроизводительных процессоров, но, будем надеяться, что началу следующего десятилетия платёжеспособность населения повысится, и оно будут покупать исключительно ТОПовые товары.

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Видеокарты.

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В лидерах бюджетные чипы. Что любопытно, наибольшим спросом в 2019 году пользовалась карта Radeon RX 570. Второе место за Radeon RX 580. И только потом уже расположились GeForce GTX 1050 Ti с GeForce GTX 1060. В конце 2019 года вышло множество отличных предложений от обеих команд, будем надеяться, что именно они заменят устаревшие видеокарты 2019 года. В качестве бонуса приводим статистику по нескольким другим комплектующим.

Материнские платы.

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SSD-накопители.

Блоки питания.