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Точных сведений о том, когда Microsoft планирует выпустить свою новую операционную систему Windows 10 Х, нет. Ранее софтверный гигант объявил, что первыми эту ОС получат такие продукты, как Surface Neo, Lenovo ThinkPad X1 Fold и несколько других устройств с двумя экранами. На выставке CES 2020 журналисты смогли оценить работу одного из анонсированных гаджетов и убедились, что изменения могут быть гораздо более интересными, чем говорилось ранее.

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Итак, первое, что стало известно, после первой волны устройств, Windows 10 Х начнёт поступать на традиционные ноутбуки. Далее, ходят слухи, что Microsoft планирует отказаться от надоевших всем плиток, сделав меню «Пуск» более традиционным. В настоящее время переработанная версия меню получила название «Launcher».

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Что до проводника, то по словам журналистов, он больше похож на версию из Windows 10 Mobile. Как сообщают эксперты, Microsoft до конца не решила, как будет выглядеть новая версия проводника UWP File Explorer. Компания хочет внести ключевые изменения, представив совершенно новый взгляд на новую панель задач и функции многозадачности. Конечной целью будет создание обновлённого интерфейса, который получит всё лучшее от настольных и мобильных версий, лишившись их недостатков.

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Кроме того, особый акцент будет сделан на жестах и новом центре уведомлений, который будет занимать треть рабочего стола, в задачи которого будет также входить быстрое переключение между настройками и меню устройства.