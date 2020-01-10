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Все мы слышали выражение: бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Однако, до сих пор находятся те, кто считает, что правительство или любая другая крупная компания будет что-либо для вас делать просто так. Google собирает пользовательские данные, превращая их в деньги. Другие компании торгуют приватностью и предпочтениями обычных людей. Не так давно в США стартовала государственная программа, в ходе которой предполагалось субсидировать смартфоны с целью продажи их малообеспеченным гражданам. Скажем прямо, затея отличная, да и цена на современный смартфон 35 долларов очень заманчива, вот только кто заплатит остальные 65 долларов за изготовленный и отгруженный телефон?

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Как сообщает MalwareBytes, не так давно по просьбе многих пользователей эксперты компании купили смартфон UMX U686CL, который стоит всего 35 долларов, и как следует покопались в нём. Официальным поставщиком числится Assurance Wireless, являющаяся дочерней компанией Virgin и получающая огромные субсидии от правительства США.

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Изучив устройство, эксперты пришли к выводу, что смартфон откровенно следит за своим владельцем. Делается это посредством стандартных приложений, которые невозможно удалить и которые имеют корневой доступ к системе, закачивая на телефон любое ПО по желанию удалённого сервера. Таким образом, пока телефон находится в спящем состоянии, дядя Сэм может проводить с устройством любые манипуляции.

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Что любопытно специалисты обнаружили на смартфоне вредоносное ПО под названием Android/Trojan.Dropper.Agent.UMX, который позволяет не только управлять смартфоном удалённо, но и отключить его в любой момент, превратив в кирпич. Представители MalwareBytes уже обратились к оператору услуг и по совместительству владельцу прав на смартфоны Assurance Wireless, но ответа не получили. Также они указывают, что в десятках других смартфонов, которые так или иначе субсидируются правительством США, найдены не менее опасные программы.