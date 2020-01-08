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Ещё недавно SSD формата M.2 со скоростью до 3500 МБ/с казались нам невероятно быстрыми. По большому счёту, основная часть пользователей до сих пор сидит на вполне актуальных SATA 3, которые ещё долго будут оставаться массовыми и наиболее выгодными с точки зрения ценовой политики производителей. С выходом перспективного PCIe 4 многие компании начинают выпускать быстрые SSD, обладающие впечатляющими характеристиками.

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В рамках выставки CES 2020 Adata представила свой новый продукт – накопитель Sage, обладающий скоростью чтения и записи более 7000 и 6000 МБ/с, а также невероятным показателем 1 миллион IOPS. Для зрителей и экспертов были показаны первые тесты, которые выглядят очень впечатляюще.

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Sage основан на контроллере компании Innogrit Rainier IG5236. Так, он может быть изготовлен на 16 или 12-нм техпроцессе TSMC FinFET и поддерживать до 16 ТБ памяти. Сам SSD от Adata будет доступен в ёмкостях до 4 ТБ. Производитель сообщает, что продажи накопителя будут происходить в рамках игровой серии XPG. Sage может похвастать кэш-памятью объемом 4 ГБ, что позволит не думать о просадках производительности во время напряжённых матчей или при обычном копировании файлов.

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Выпуск Sage намечен на вторую половину 2020 года. Adata не смогла определиться с ценой новых игровых монстров, поэтому оставила этот пункт незаполненным.