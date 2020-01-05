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Лучшие 10 компьютерных игр 2019 года с самой красивой графикой по мнению экспертов dsogaming

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10. A Plague Tale: Innocence. Это одна из самых красивых игр десятилетия. Впечатление немного портят долгие загрузки и переходы между уровнями, а также посредственная синхронизация. Именно поэтому она только на 10 месте.

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9. Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint. Текстуры в этой игре просто великолепны. Меняющаяся погода, трава, которая двигается на ветру и под ногами персонажа и многое другое. Дело портят посредственные модели персонажей, однако, игровой мир выглядит отлично.

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8. Call of Duty: Modern Warfare. Графические эффекты в игре одни из лучших, которые есть в шутерах от первого лица. Тем не менее, на протяжении игры не оставляет чувство, что всё это вы уже видели много раз. Кроме того, это всего лишь шутер.

7. Gears 5. Игра выглядит потрясающе, но технические эксперты указывают, что она даже не приблизилась к соперникам, которые стоят на ступень выше в нашем топе.

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6. Resident Evil 2 Remake. Игра выглядит так, как будто она была создана для консолей следующего поколения. Правильная физика и тени, невероятные модели персонажей и проработанный игровой мир – всё это делает эту игру очень привлекательной с точки зрения графической составляющей. 

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5. Detroit: Become Human. Несмотря на то, что игра просто отвратительно оптимизирована, модели персонажей лучшие из тех, что были в играх в 2019 году. В дополнение стоит отметить проработанную мимику лица и синхронизацию губ и речи. Такого точно давно никто не делал.

4. Red Dead Redemption 2. Можно сказать с полной уверенностью, что это самая красивая игра с открытым миром на ПК. При портировании она засияла новым красками и стала совершенно другой, заслуженно занимая 4 место в топе. 

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3. Metro Exodus. Когда игра появилась, она была на пике технологий. По большому счёту она стала эталоном того, как стоит делать трассировку лучей в современных играх. 

2. CONTROL. Эксперты считают, что именно это игра показывает то, как должны выглядеть игры в 2020 году. Невероятная графика и модели, текстуры и окружающий мир. Можно было бы даже назвать её самой лучшей, если бы не было ещё одного кандидата. 

1. Quake 2 RTX. Если вы ещё не играли в эту игру, вам стоит сделать это прямо сейчас. По мнению экспертов, это единственная игра, в которой трассировка лучей ведёт себя так, как это задумывалось. И в этом нет ничего удивительного, ведь именно NVIDIA поработала над ней.

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