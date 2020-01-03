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Производительная видеокарта серии Nvidia Ampere окажется на 50% быстрее GeForce RTX 2080 Ti и выйдет во второй половине 2020 года

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На 2020 год AMD наметила выход производительной видеокарты, которая известна под именем Nvidia Killer, а также Big Navi. Точных дат нет, но эксперты полагают, что раньше 2 половины 2020 года никаких анонсов не будет. Что до Nvidia, то в компании затаились и стараются не давать никаких интервью на эту тему. Несмотря на это, у инсайдеров всегда есть чем с нами поделиться.

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Как сообщает ресурс taipeitimes, новое поколение видеокарт от Nvidia на архитектуре Ampere выйдет во втором полугодии 2020 года. Это ставит нас перед вопросом: кто же из конкурентов успеет сделать анонс большой производительной карты раньше? Мало того, нас интересует не только кто раньше, но также и то, видеокарта какой компании окажется быстрее. 

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По мнению экспертов, предполагаемый прирост производительности оценивается в 50%, что станет отличным подарком для тех, кто готовит на конец года обновление своей видеокарты. Кроме того, если Nvidia действительно удастся поднять производительность на 50%, то AMD окажется в сложной ситуации, ведь нужно будет не только превзойти текущего лидера - GeForce RTX 2080 Ti, но и хотя бы сравняться с будущим ТОПом - GeForce RTX 3080 Ti.

В дополнение к полученным сведениям уточняется, что анонс нового поколения видеокарт Nvidia Ampere состоится на конференции SIGGRAPH, которая пройдёт в августе 2020 года. 

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на 50% ....ага ну дя - очередной чес....а стоить она сколько тогда будет, как авто?
Производительная видеокарта серии Nvidia Ampere окажется на 50% быстрее GeForce RTX 2080 Ti и выйдет во второй половине 2020 года
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