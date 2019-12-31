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Названа самая перспективная технология для геймеров в 2020 году

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Количество геймеров на Земле растёт с каждым годом. Вместе с этим увеличиваются продажи игровых консолей, аксессуаров для геймеров и количество проданных игр. Прогресс не стоит на месте. Производители железа постоянно совершенствуют технологии, открывая перед игроделами дополнительные возможности для реализации творческих планов. По мнению экспертов, наиболее влиятельной технологией 2020 года станет трассировка лучей. 

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Игровые консоли следующего поколения появятся в конце года, однако, как минимум половину 2019 года они не сходили с новостных лент. Геймеры хотят знать, что же их ожидает, и разработчики делятся наиболее любопытными подробностями. 

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В настоящее время видеокарты с трассировкой лучей выпускает только Nvidia. При этом, мы можем судить о положении дел на рынке видеокарт зелёной компании только по внутренним отчётам и интервью руководства. К примеру, не так давно финансовый директор Nvidia Колетт Кресс заявила, что две третьих продаваемых видеокарт готовы к трассировке лучей. Не ясно, или это говорит о невероятной популярности карточек с трассировкой лучей, или в планах у Nvidia создание программной трассировки лучей для большинства новых видеокарт. 


Недавно мы сообщали об одной из самых ожидаемых видеокарт от AMD, которая в шутку внутри компании называется NVIDIA Killer. Она также получит трассировку лучей и будет анонсирована в первой половине года. Эксперты полагают, что переход на трассировку лучей для основной части геймеров лишь дело времени. Но начнётся он не с неуклюжего поколения RTX 2000, а с консолей следующего поколения, которые благодаря своим характеристикам способны взорвать игровой рынок.

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