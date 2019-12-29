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Несколько дней назад мы сообщали о том, что в январе на российский рынок поступит процессор Ryzen 5 3500X. Это 6-ядерный процессор, работающий на тактовой частоте 3.6 ГГц, в режиме турбо до 4.2 ГГц. Одним из ключевых его недостатков называется отсутствие многопточности. Тем не мене, он получил крайне привлекательный ценник и может стать заменой модели прошлого поколения Ryzen 5 2600. Определить, так это или нет, взялись эксперты сайта techspot. Они изучили скрытый потенциал этого чипа и готовы рассказать, стоит ли его покупать или лучше обратить внимание на что-то иное.

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Как видите, в синтетике всё очень печально. Программы, имитирующие реальные рабочие нагрузки, доказывают несостоятельность Ryzen 5 3500X. В большинстве задач он оказывается не только медленнее Ryzen 5 2600, но и уступает старичку Ryzen 5 1600Х.

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В игровых тестах он уступил почти всем участвующим в тестах актуальным бюджетным процессорам. Если сложить все тесты, то окажется, что Ryzen 5 3600 был на 37% быстрее, а Ryzen 5 2600 - на 17% быстрее.

Самый главный вопрос, который задают эксперты, связан с его ценой. Ryzen 5 2600 можно купить в США за 120 долларов, в то время как по официальным каналам найти Ryzen 5 3500X дешевле 155 долларов не удалось. Принимая во внимание завышенную цену и его достижения, можно сделать простой вывод: это очень плохая покупка, и она выглядит ещё хуже, если вы планируете купить его для системы, которая будет у вас работать долгие годы. Больше информации здесь.

P.S. Если вы знаете, где его купить на Алиэкспреес за 120 долларов – покупайте, 99% остальных людей возьмут его у официальных поставщиков.