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В свободном доступе на рынке присутствуют только два 6-ядерных процессора последнего поколения от AMD. Это Ryzen 3600 и Ryzen 3600Х. Оба они отлично продаются и давно стали бестселлерами. Однако, на скамейке запасных у красной команды уже длительное время «сидят» два крайне перспективных игрока – Ryzen 3500 и Ryzen 3500Х. Изначально оба процессора предназначались для готовых сборок для ОЕМ-производителей. Как стало известно, очень скоро они поступят в розничную продажу.

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Своё решение не выпускать очень интересный процессор Ryzen 3500Х на рынок, AMD никак не поясняла, но было очевидно, что таким образом компания хочет избежать внутренней конкуренции между поколениями. Что заставило компанию изменить своё решение, неясно, но то, что в январе эти процессоры сможет купить каждый – это хорошо.

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Многие энтузиасты давно открыли для себя возможность заказать такой процессор из Китая, но для массового покупателя такой шаг неприемлем. Итак, старшая версия – Ryzen 3500Х будет предлагаться в ОЕМ-варианте без кулера по цене 9490 рублей. Партнёры AMD, которые будут продавать этот процессор, не названы, но, скорее всего, это будут те же ретейлеры, которые предлагают весь спектр решений от красной команды.