Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Xiaomi отличается тем, что ежегодно выпускает десятки различных смартфонов. У компании есть несколько популярных бюджетных моделей, мощные флагманские смартфоны, а также имиджевые и экспериментальные устройства. Несмотря на такое количество мобильных, руководство Xiaomi не оставляет их без поддержки, регулярно выпуская прошивки даже на довольно старые аппараты.

реклама

Сегодня стали известны первые модели, которые получат долгожданную версию мобильной операционной системы Android 10. Полный список выглядит следующим образом:

реклама

Pocophone F1

Xiaomi Mi MIX 2S

Xiaomi Mi MIX 3

Xiaomi Mi 8 (Mi 8 Pro и Mi 8 Explorer Edition).

реклама

Такое небольшое количество смартфонов несколько удивило экспертов, однако, позднее выяснилось, что над прошивками для различных устройств работают разные команды. Судя по всему, команда, которой были получены эти 6 устройств, справилась с задачей быстрые всех.

реклама

Как всегда, обновление получат вначале владельцы этих аппаратов из Китая, а потом уже все остальные. Также сообщается, что текущее обновление для всех устройств, которые перед этим получили последнюю версию прошивки MIUI 11 по воздуху, будет доступно в атематическом режиме. Никаких дополнительных действий предпринимать не нужно. Первые счастливчики получат Android 10 в начале 2020 года.