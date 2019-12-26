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Вот уже почти как полгода на рынке присутствует чипсет Х570 от AMD. Вместе с новыми процессорами чипсет принёс поддержку нового стандарта PCIe 4.0. Несмотря на такой длительный срок, рынок всё еще не торопится переходить на новый стандарт. Эксперты сайта digitimes проанализировали ситуацию и готовы поделиться с нами причинами такого на первый взгляд непонятного поведения производителей железа.

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Итак, на рынке есть несколько контроллеров с поддержкой PCIe 4.0 от следующих компаний: Phison Electronics, Marvell и Silicon Motion. При этом Silicon Motion анонсировала контроллеры для потребительского рынка предназначенные как для бюджетных накопителей, так и для более продвинутых SSD-дисков. Одним из наиболее массовых стал чип 96-слойный 3D TLC/QLC, выполненный согласно нормам 12-нм техпроцесса TSMC.

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Что любопытно, отраслевые источники утверждают, что многие компании предпочитают повременить с массовыми накопителями на базе перспективной шины PCIe 4.0. В откровенных беседах они говорят, что не верят в способность AMD выпускать массовый потребительский продукт. Мало того, даже те, кто уже выпустили свои накопители нового стандарта, не торопятся наращивать их количество. Как сообщают эксперты digitimes, большинство производителей ждут появления бюджетных чипов от Intel, поскольку полагают, что только эта компания способна насытить рынок нужным количеством чипов, сделав стандарт популярным. Вот только произойдёт это нескоро. Выпуск подобных продуктов от Intel запланирован на конец 2020-начало 2021 года.