Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В конце 2020 года выйдет следующее поколение игровых приставок. Компания AMD, которая ответственна за выпуск видеокарт для консолей, уже неоднократно заявляла, что GPU окажется настолько мощным, что даже текущий ТОП RX 5700 XT не сможет сравниться с ним по быстродействию. Мало того, видеокарта получит функцию трассировки лучей и будет работать в тандеме с быстрым процессором, основанным на архитектуре Zen 3.

реклама

Всё вышеперечисленное - как бальзам на душу миллионам потенциальных покупателей, которые ждут не дождутся выхода игровых приставок. Вот только Дженсен Хуанг – глава NVIDIA, в отношении реальной производительности видеокарты от AMD настроен скептически.

реклама

Он откровенно заявил, что будущие консоли получат медленную видеокарту, которая не способна конкурировать с субфлагманом GeForce RTX 2080. Что любопытно, в пример он привёл энергоэффективную версию с приставкой «Max-Q». Свои словам он подтвердил информацией о быстрорастущем рынке геймерских ноутбуков. По его словам, покупатели будут всё больше брать ноутбуков с видеокартой, поддерживающей трассировку лучей и всё меньше консолей, которые через два года окажутся не способны конкурировать даже со средним сегментом.

реклама

На одном из слайдов красовалась видеокарта GeForce GTX 980M, а рядом GeForce RTX 2080 Max-Q. По словам Дженсена, разница в быстродействии между ними превышает два и более раза. Точно такая же проблема будет и у покупателей консолей следующего поколения, которые через три года окажутся неактуальны. Всем консольщикам Дженсен посоветовал покупать игровые ноутбуки с видеокартами GeForce RTX.