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В России прошли первые учения по изоляции Рунета

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Не так давно мы сообщали, что президент страны чётко заявил, что никакого отключения интернета в рамках закона о суверенном интернете не будет. Мало того, было чётко объявлено, что в будущем Рунет должен оказаться в большей безопасности, чем сейчас, поскольку принятые меры позволят отразить любую угрозу ещё до того, как она пересечёт пределы страны. 

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В рамках выполнения закона о Суверенном интернете мобильные операторы получили предписание подготовиться к учениям по изоляции Рунета, которые будут способствовать выработке единой стратегии в случае возникновения непредвиденной ситуации. 

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Изначально учения планировали провести 19 декабря, но после сроки были передвинуты на 23 число. Как заявляют в Минкомсвязи, обычные пользователи не заметят никаких изменений. Тестированием будут затронуты технические и резервные каналы. 

И всё бы хорошо, вот только цели у учений довольно любопытные: проверка реальной возможности перехвата шифрованного абонентского трафика, дешифровка и раскрытие данных о конкретном абоненте и полная блокировка его на локальном уровне. Дополнительно сообщается, что это будут не последние учения. Впереди такие же тесты ждут системы наземного транспорта, промышленный комплекс и ряд других структур, имеющих зависимость от интернета. 

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