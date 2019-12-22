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В России создан компактный сверхсекретный компьютер

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Импортозамещение шагает семимильными шагами. С одной стороны – это хорошо, поскольку позволяет развивать отечественную высокотехнологическую базу. С другой – у нас всегда есть с чем сравнить, ведь иностранные компании пока в полупроводниковой отрасли продвинулись гораздо дальше. 

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Несколько дней назад холдинг «Росэлектроника» (входящий в госкорпорацию Ростех) сообщил о создании отечественного миникомпьютера. Сердцем системы стал российский двухъядерный процессор. Главными особенностями новинки называются небольшие габариты, повышенная энергоэффективность и высокая производительность.

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Новинка представляет собой вычислительный модуль и внешний источник питания. В модуль интегрированы: 2 Гб ОЗУ, 4 Гб flash-памяти и SSD на 32 Гб. Размеры устройства составляют: 20 на 17 сантиметров при толщине в 4.5 сантиметров. Компьютер работает на ОС AltLinux, GNU\Linux на базе Buildroot, а также защищенной системы «Нейтрино», которая прошла сертификацию Минобороны РФ.

Компьютер будет применяться в военно-промышленном комплексе, а также на предприятиях для автоматизации процессор. Не исключается возможность использования нового устройства в НИИ и учебных заведениях. Дополнительно упоминается продвинутый процессор на базе DSP-ядер.

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С одной стороны – перед нами система, которая лишена бекдоров и способна удовлетворить запросы военных. С другой – не названа цена. Для сравнения, размеры мини-ПК Raspberry Pi гораздо меньше: 8.5 × 5.43,98×1.7 сантиметров. При этом, нам известна его цена в 55 долларов за максимальную комплектацию, которая вполне может оказаться производительнее отечественной новинки. Что до российского аналога, то по традиции журналистам не только не дали в руки образец компьютера, но и не рассказали об архитектуре и многих важных деталях. Видимо, разработка чрезвычайно секретна, а иначе все вышесказанное объяснить просто нечем.

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