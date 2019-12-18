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Выбрать видеокарту, если у вас в кармане 1500 долларов, легко. Берём самый дорогой вариант и наслаждаемся мощью самой современной видеокарты. С условием, что ваш блок питания не взорвётся от его мощи. Но, что делать, в случае, если ваш бюджет органичен. В такой ситуации эксперты сайта techspot предлагают подходить к делу ответственно. Они старательно протестировали сотни видеокарт и готовы сообщить, какие видеокарты идеально вписываются в возможности кошелька каждого покупателя.

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Начальный уровень: Radeon RX 550 против GeForce GT 1030. Эти видеокарты покупают в двух случаях: если ваш процессор не имеет интегрированной графики, либо вам нужна временная затычка, которая позволит продержаться до покупки нормальной видеокарты. Тем не менее, любое из этих решений даёт возможность играть в игры 7-летней давности, а также в старый добрый Counter-Strike, в который до сих пор играют десятки миллионов человек.

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Radeon RX 580 против RX 570 против RX 5500 XT против GeForce GTX 1650 Super. Любая из этих видеокарт способна справится с играми в разрешении 1080р. Здесь нужно делать выводы исходя из того, хотите ли вы потратить 150 долларов, или 200. По мнению экспертов, наиболее привлекательно выглядит RX 580, но, есть мнение, что вскоре она уйдёт с рынка.

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GeForce GTX 1660 Super против Radeon RX 590 против Radeon Vega 56. RX 590, как и Vega 56 уходят с рынка. Купить их стало сложнее, но они всё ещё актуальны, и справляются со своими задачами на отлично. Что до GTX 1660 Super, то актуальных альтернатив у красной команды просто нет.

Наш выбор: Radeon 5700 XT против Radeon 5700 против RTX 2070 Super против RTX 2060 Super. Если у вас есть деньги на подобные карты, то есть смысл взглянуть на одну из вышеперечисленных. Цена на них варьируются от 320 и выше долларов, а значит, каждый будет покупать исходя из своих возможностей и потребностей. На стороне зелёных трассировка лучей, на стороне красных – наиболее высокая производительность за каждый потраченный доллар. Больше информации здесь.

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