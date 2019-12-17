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Новый высокопроизводительный процессор Threadripper 3970X буквально недавно поступил в продажу. Он имеет невероятное количество ядер (32) и тут же занял половину мест в рейтингах самых быстрых и производительных процессоров. По мнению аналитиков, восхождение этого процессора только началось. Как только большинство энтузиастов получит этот камень в свои руки, нас ждёт множество новых рекордов. Однако, есть рекорд, который не могут обойти уже более 5 лет.

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За Threadripper 3970X четыре из восьми мировых рекордов. Два у Intel Core i9 9900KF и один у AMD Epyc 7742. Все семь показателей постоянно улучшаются. Кроме одного: AMD FX-8370 ещё 24 августа 2014 года был разогнан до 8722,78. Справедливости ради, ни один современный процессор не способен приблизиться к показателям этого старичка. С виду перед нами довольно заурядный камень. Он создан на базе древнего 32 нм техпроцесса, имеет тактовую частоту в 4000 МГц, в режиме турбо до 4300 МГц, а также TDP на уровне 125 Вт. Казалось бы, современные 7 нм монстры должны быть способны и не на такое, однако, похоже, Intel и AMD планируют пойти другим путём.

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По мнению экспертов, неудавшаяся гонка с повышением тактовых частот окончилась. На горизонте очередная война за количество ядер. У нас уже есть первый настольный 16-ядерный процессор, который при своей стоимости в 800 долларов способен обойти большинство высокопроизводительных процессоров, которые продаются в магазине. Тенденция наметилась, а значит, в ближайшие годы свержения короля не случится.