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Zelot
В Пентагоне подтвердили, что не смогли создать гиперзвуковое оружие, но обещают обогнать Россию
При этом американские власти пока не могут даже назвать конкретные сроки появления боеспособных гиперзвуковых ракет

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По мнению одного из бывших аналитиков Пентагона, американские власти сильно напуганы тем фактом, что у России есть несколько видов гиперзвукового оружия. Судя по всему, долгое время янки не считали такое оружие опасным, но после использования «Кинжалов» пересмотрели свои позиции. Ни одна из современных систем ПВО стран НАТО не смогла отразить ракету нового поколения, при этом на вооружении у РФ есть гиперзвуковые ракеты с ядерными боеголовками. Разработки эффективных средств ПВО только в начале пути, но пока в США делают всё, чтобы создать собственные технологии для производства гиперзвукового оружия. По некоторым данным, первые ракеты должны были заступить на боевое дежурство уже в 2024 году на одном из боевых кораблей, но что-то пошло не так. Пресса долго смаковала провалы американских инженеров, выдвигая противоречивые мнения и делая сомнительные выводы. В итоге накануне резонансное заявление сделал заместитель министра обороны США по вопросам закупок и материально-техническому обеспечению.

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По словам Билла Лапланта, Пентагон пока не обладает гиперзвуковым оружием. Чиновник отметил, что разработки продолжаются, а со временем подопечные его ведомства догонят и перегонят русских и китайцев. Лаплант заявил, что у армии есть планы начать выпуск ракет в ближайший год, но не стал указывать даже приблизительные даты. Эксперты констатируют, что подобные заявления говорят о том, что в США даже не завершены предварительные испытания гиперзвуковых ракет. Ни о каком производстве не может быть и речи, а недавние неудачи доказывают, что простых решений проблемы пока нет. В прессе пишут, что Лаплант сильно огорчил журналистов, которые надеялись получить от него более точную информацию о конкретных датах и деталях производства гиперзвукового оружия. 

Напомним, американские инженеры работают над несколькими программами по разработке гиперзвуковых ракет. Как вы уже поняли, ни одна из них не стала успешной, а некоторые и вовсе прекратили своё существование. С несколькими подрядчиками были разорваны контракты, а сегодня есть все основания полагать, что речь идёт о разработке универсальной гиперзвуковой ракеты, которая после небольших модификаций сможет встать на вооружение флота, авиации и наземных систем. Специалисты полагают, что при самом оптимистичном сценарии развёртывание гиперзвукового оружия начнётся не ранее 2025 года, а ранее вице-адмирал Сара Джойнер объявила, что развёртывание гиперзвуковых вооружений на морских, наземных и воздушных платформах планируется в середине 2020-х годов. Представитель Комитета начальников штабов ВС США уверена, что это позволит обеспечить сдерживание потенциальных противников, поскольку американские разработки окажутся более современными, чем существующие аналоги в России и Китае.

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На этом фоне вызывает интерес заметка в The Wall Street Journal. Американские журналисты проанализировали ситуацию и полагают, что у США отсутствует чёткая стратегия развития гиперзвукового оружия. Пресса ссылается на высокопоставленные источники в Пентагоне и уверена, что именно непонимание конечного результата и привело к трудностям в создании гиперзвукового оружия. 

#военные технологии #гиперзвуковое оружие
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