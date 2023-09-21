Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelot
Экс аналитик ЦРУ – Пентагон сильно напуган из-за того, что у России есть гиперзвуковое оружие
Россия первой применила действующую гиперзвуковую крылатую ракету

реклама

Технологии не стоят на месте, а особенно активно развиваются военные разработки. За последние 100 лет армия получила настолько смертоносное оружие, о котором раньше нельзя было и мечтать, но нет предела совершенству. Ядерное оружие остается основным сдерживающим фактором, мешая имперским планам США, но на горизонте маячит ещё более опасное гиперзвуковое оружие. Нет никаких сомнений, что ядерная боеголовка несёт больше разрушений, но в данном случае эксперты предлагают обращать внимание на другие показатели. Так, есть высокая теоретическая возможность сбить ядерную боеголовку в воздухе, тогда как сегодня ни у одной страны нет систем ПВО, способных справиться с гиперзвуковым оружием.

реклама

Россия ещё 5 лет назад сообщила о начале серийного производство гиперзвуковых крылатых ракет, а сегодня на вооружении есть целый ряд стратегических и тактических боеголовок. При этом собственные разработки имеются у Китая, тогда как США топчутся в хвосте и пока не способны осуществить запуск гиперзвуковой ракеты. Любопытными подробностями на этот счёт поделился Ларри Джонсон, который ранее занимал должность аналитика Центрального разведывательного управления. Оказывается, ещё совсем недавно американцы посмеивались над русскими. Ведущие специалисты НАТО заверяли руководство Пентагона, что создать полноценную крылатую ракету в России никто не может, поскольку технологический потенциал сильно отстаёт от тех возможностей, которыми обладает военнопромышленный сектор США. Как показала действительность, хорошо смеётся тот, кто смеётся последним. Ларри Джонсон рассказал, что в марте 2022 года Россия стала первой страной, осуществившей применение боевой крылатой гиперзвуковой ракеты. Удар пришёлся по защищённому бункеру на западе Украины, где находился штаб командования военной группировки. Позднее выяснилось, что в этот момент там располагались офицеры НАТО, а удар стал шоком для руководства Пентагона.

По мнению экс аналитика ЦРУ, именно тогда Россия послала Америке чёткий сигнал, доказывающий простой факт: разработка гиперзвукового оружия полностью завершена. До сих пор власти США не могут сделать ничего подобного, а между тем Россия ушла вперёд. Сегодня стратегическое ядерное оружие может доставляться при помощи крылатых гиперзвуковых ракет, а удары по Киеву доказали, что у НАТО нет ни одного комплекса, который мог бы справиться с «Кинжалами». Стоит вспомнить, что ЗРК Patriot не справился с несколькими ракетами, а в итоге был значительно повреждён или уничтожен. Ларри Джонсон напомнил, что сегодня армия РФ может запускать гиперзвуковые ракеты с моря, с суши и при помощи авиации.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Сколько точно раз за время проведения СВО применялось гиперзвуковое оружие, сказать сложно. Украинская сторона регулярно кормит своё население сказами о том, как бабушки из рогатки сбивают летящие на скорости 10 000 км/ч «Кинжалы», но кроме нескольких металлических труб там пока ничего предъявить не смогли. Очевидно, что мир готовится к новой гонке, а значит преимущество окажется за тем, кто первый научится сбивать гиперзвуковые ракеты. Теоретически, на это способен комплекс ПВО С-400, но эксперты относятся к такой информации скептически и предлагают изучить характеристики более продвинутого С-500. Так, несколько комплексов уже стоят на страже неба Москвы, а каждый из них способен сбивать ракеты, летящие со скоростью до 7 км/с, что соответствует 25 000 км/ч. Это намного больше, чем способны развивать действующие гиперзвуковые двигатели, а дело только в масштабах производства.

#военные технологии #кинжал #гиперзвуковое оружие
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Израиль представил танк 5-го поколения Merkava Barak – конкурент «Арматы» или глубокая модернизация
Украинские власти планируют купить у США истребители 5-го поколения F-35
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Военкор Андрица сообщил о разгроме элитной 82-й бригады ВСУ у Работино
21
Из-за таких систем РЭБ как Красуха пилотам ВСУ приходится возвращаться на базу не выполняя задач
2
Крупнейшая сеть супермаркетов в ЕС перестанет ввозить свежие фрукты по воздуху
3
CNR: "Реактивный танк" Т-80 хорошо показал себя в бою и он не хуже иностранных конкурентов
1
Американские парламентарии полны решимости добиваться усиления санкций против Китая в полупроводниковой сфере
+
Технология Nearlink может превзойти Bluetooth
3
«Dumbphone» набирают популярность и становятся конкурентом смартфонам
3
Марсоход Curiosity обнаружил древние обломки, образовавшиеся текущей водой
3
Зеленский усомнился в возможности «крупного прорыва» в рамках наступления в этом году
+
Израиль представил танк 5-го поколения Merkava Barak – конкурент «Арматы» или глубокая модернизация
1
Структура подрядчиков Binance.US попала в центр внимания финансистов
+
Маккарти пообещал потребовать от Зеленского отчет об отданной ВСУ помощи США
+
«Ланцет» поразил украинский истребитель МиГ-29 на защищённом аэродроме ВСУ
+
Samsung выпускает бета-обновление One UI 6.0 на базе Android 14 для серии Galaxy S21
1
В Сети появились кадры поражения МиГ-29 ВСУ в ходе удара ВС РФ по аэродрому Долгинцево
2
Первый закон Ньютона неправильно интерпретировали на протяжении 300 лет из-за ошибки перевода
+
Reuters: США завершат учения с Арменией в установленный срок 20 сентября
+
Утечка информации: Microsoft выпустит бездисковый Xbox Series X
+
Китайские пограничники задержали грузовик, нелегально перевозивший 360 чипов Intel за $72 000
+
Какие iPhone стоит покупать в 2023 году
1

Популярные статьи

Китай в обход санкции Запада приступил к разработке EUV-литографической "пушки"
10
ТОП-12 мифов о корпусах для компьютеров
45
Пытаюсь использовать MX Linux вместо Windows на реальном ПК, преодолевая бесконечные проблемы
63
Компания Unity Technologies на грани банкротства, какая судьба ожидает её движок Unity Engine
32
Перехожу на самый популярный дистрибутив Linux по рейтингу DistroWatch
22
Как разозлить зрителя: девять примеров от "Нетфликс"
+
Шесть советских истребителей, намного опередивших свое время по версии Military Watch
11
Эволюция игровых псевдо автосимуляторов, на примере GRID Autosport и GRID 2019
8
Процессоры Intel 14-го поколения – это уловка маркетологов для продаж предыдущего 13-го поколения
12
10 робот-пылесосов с высокой силой всасывания, которые стоит рассматривать для покупки в 2023 году
3

Сейчас обсуждают

valderm
17:39
если откинуть рекламный бред про RT, DLSS, FSR - то Ryzen + Radeon - оптимальная по соотношению цена/производительность
Как факты превращаются в фейки на примере нефаната AMD
Лев корл
17:36
Не верю что нечем прямо было Если прямо было бы нужно - вдарили бы Кинжалом и другими Искандерами, не пожалели бы... Тем более это и вправду нанесло бы хороший урон логистике. Причина другая, наверное
ВКС России стали применять планирующие бомбы для уничтожения мостов
Тruth Seеker
17:35
У энергетической сверхдержавы проблемы с топливом, приплыли
В России введён временный запрет на экспорт бензина и дизеля
Тruth Seеker
17:33
А где это прописано, кроме как в шизофреническом мозгу имперцев, ватников, турбопатриотов и прочих "освободителей"? Росси́йско-украи́нская грани́ца — государственная граница между Украиной и Российск...
Шольц верит в то, что Россия на Украине осуществляет свои «империалистические» амбиции
Джон Коннор
17:33
Фанатизм, как явление, подразумевает отсутствие мозгов и полное отсутствие объективного мышления.
Как факты превращаются в фейки на примере нефаната AMD
Тruth Seеker
17:31
Забыли россияне, ведь они идут по тому же пути, что деды и прадеды Шольца
Шольц верит в то, что Россия на Украине осуществляет свои «империалистические» амбиции
Дмитрий Мальцев
17:31
Так "предприятие TSMC будет целиком получать энергию из возобновляемых источников" или "заинтересованность Японии в создании ветряных электростанций морского базирования тоже позволяет рассчитывать, ч...
Японское предприятие TSMC будет целиком получать энергию из возобновляемых источников
kaissa
17:30
Реально пока не упала. Да и падает слишком медленно. Обещанного прорыва все нет и нет...
Стоимость тяговых батарей упала до уровня, позволяющего электромобилям сравняться в цене с машинами на ДВС
Тruth Seеker
17:30
Обидно получить пи*ды от геев?
Шесть советских истребителей, намного опередивших свое время по версии Military Watch
Джон Коннор
17:28
Нехрен было скакать и кричать москаляку на гиляку. Москаляки до сих пор не понимают, при чем тут вообще они.
Опасения Киева подтвердились: ВС РФ сегодня впервые с зимы нанесли удар по энергосистеме Украины
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем