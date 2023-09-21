Россия первой применила действующую гиперзвуковую крылатую ракету

Технологии не стоят на месте, а особенно активно развиваются военные разработки. За последние 100 лет армия получила настолько смертоносное оружие, о котором раньше нельзя было и мечтать, но нет предела совершенству. Ядерное оружие остается основным сдерживающим фактором, мешая имперским планам США, но на горизонте маячит ещё более опасное гиперзвуковое оружие. Нет никаких сомнений, что ядерная боеголовка несёт больше разрушений, но в данном случае эксперты предлагают обращать внимание на другие показатели. Так, есть высокая теоретическая возможность сбить ядерную боеголовку в воздухе, тогда как сегодня ни у одной страны нет систем ПВО, способных справиться с гиперзвуковым оружием.

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Россия ещё 5 лет назад сообщила о начале серийного производство гиперзвуковых крылатых ракет, а сегодня на вооружении есть целый ряд стратегических и тактических боеголовок. При этом собственные разработки имеются у Китая, тогда как США топчутся в хвосте и пока не способны осуществить запуск гиперзвуковой ракеты. Любопытными подробностями на этот счёт поделился Ларри Джонсон, который ранее занимал должность аналитика Центрального разведывательного управления. Оказывается, ещё совсем недавно американцы посмеивались над русскими. Ведущие специалисты НАТО заверяли руководство Пентагона, что создать полноценную крылатую ракету в России никто не может, поскольку технологический потенциал сильно отстаёт от тех возможностей, которыми обладает военнопромышленный сектор США. Как показала действительность, хорошо смеётся тот, кто смеётся последним. Ларри Джонсон рассказал, что в марте 2022 года Россия стала первой страной, осуществившей применение боевой крылатой гиперзвуковой ракеты. Удар пришёлся по защищённому бункеру на западе Украины, где находился штаб командования военной группировки. Позднее выяснилось, что в этот момент там располагались офицеры НАТО, а удар стал шоком для руководства Пентагона.

По мнению экс аналитика ЦРУ, именно тогда Россия послала Америке чёткий сигнал, доказывающий простой факт: разработка гиперзвукового оружия полностью завершена. До сих пор власти США не могут сделать ничего подобного, а между тем Россия ушла вперёд. Сегодня стратегическое ядерное оружие может доставляться при помощи крылатых гиперзвуковых ракет, а удары по Киеву доказали, что у НАТО нет ни одного комплекса, который мог бы справиться с «Кинжалами». Стоит вспомнить, что ЗРК Patriot не справился с несколькими ракетами, а в итоге был значительно повреждён или уничтожен. Ларри Джонсон напомнил, что сегодня армия РФ может запускать гиперзвуковые ракеты с моря, с суши и при помощи авиации.

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Сколько точно раз за время проведения СВО применялось гиперзвуковое оружие, сказать сложно. Украинская сторона регулярно кормит своё население сказами о том, как бабушки из рогатки сбивают летящие на скорости 10 000 км/ч «Кинжалы», но кроме нескольких металлических труб там пока ничего предъявить не смогли. Очевидно, что мир готовится к новой гонке, а значит преимущество окажется за тем, кто первый научится сбивать гиперзвуковые ракеты. Теоретически, на это способен комплекс ПВО С-400, но эксперты относятся к такой информации скептически и предлагают изучить характеристики более продвинутого С-500. Так, несколько комплексов уже стоят на страже неба Москвы, а каждый из них способен сбивать ракеты, летящие со скоростью до 7 км/с, что соответствует 25 000 км/ч. Это намного больше, чем способны развивать действующие гиперзвуковые двигатели, а дело только в масштабах производства.