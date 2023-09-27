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Zelot
Министр обороны Нидерландов отказалась давать Украине F-16 в 2023 году: Киев пока не готов
Как оказалось, вопросов намного меньше, чем ответов

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Известно, что страны НАТО инвестировали в украинскую армию больше 100 миллиардов долларов. Представители американских властей не скрывают, что оказывали Киеву военную поддержку задолго до начала СВО, а в будущем не планируют останавливаться. ВСУ постоянно получают всё новые боевые единицы, ну а буквально вчера стало известно, что украинская армия теперь имеет в своём арсенале танки M1 Abrams. Когда мы увидим машины в реальном бою, не уточняется, а многие эксперты полагают, что команда Зеленского ожидает поставок истребителей.

Интерес к F-16 украинские власти проявляют давно, но совсем недавно в Белом доме дали отмашку, что позволило начать обучение пилотов ВСУ. Пока количество лётчиков, которые смогут овладеть навыками управления американским истребителем, кажется незначительным, но точных цифр мы не знаем, а иностранные журналисты дают самые разнообразные оценки. На эту тему мы поговорим немного позднее, ведь сегодня поступили любопытные новости о сроках передачи F-16 в адрес ВСУ.

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Если верить словам министра обороны Нидерландов, то в текущем году Украина не сможет претендовать на самолёты. Кайса Оллонгрен уверяет, что правительство не рассматривает сценарии передачи ВСУ части истребителей, но решила не распространяться относительно причин такого решения. Министр уточнила, что первая партия F-16 из состава королевских ВВС Нидерландов отправится на Украину в 2024 году, но точные сроки доставки пока не установлены. Оллонгрен не сомневается, что это случится и уточняет, что одним из главных условий будет создание инфраструктуры, а до тех пор ВСУ не стоит ожидать поставок. Министр обороны объяснила такую неуверенность в сроках поставок тем, что в настоящее время невозможно установить конкретные даты подготовки украинских пилотов.

Предполагается, что обучение может занять от шести до восьми месяцев, и учебный центр в Румынии, который должен был ускорить процесс, не только не готов принять пилотов, но и находится в стадии создания. Это сильно замедлит процесс, но и это не все проблемы. Как оказалось, Пентагон до сих пор не представил союзникам по НАТО специализированную программу, на основе которой и должно проходить обучение бойцов ВСУ. Если учитывать, что первые лётчики изучают F-16 уже больше месяца, то можно предположить, что далеко курсы не продвинулись, поскольку конкретной программы и плана пока нет. В прессе пишут, что обучение может начаться и в Дании, но и здесь всё сложно со сроками, а местные власти подобные слухи не комментируют. 

Напомним, ранее Зеленский лично посетил Нидерланды и Данию. После этого президент Украины заявил, что только голландцы дадут ему 42 истребителя, тогда как датчане выделят ещё 19 машин. По словам Зеленского, случится это до конца 2023 года, но пока мы видим, как страны НАТО отказываются от подобных заявлений и не готовы назвать сроки первых поставок. В связи с этим эксперты называют такие заминки ожидаемыми и указывают несколько проблем, с которыми сталкиваются как союзники Киева, так и ВСУ. Прежде всего действительно нужно подготовить большое количество специалистов. При этом требуются не только пилоты, но обслуживающий персонал. Истребители нужно чинить, контролировать стабильность работы электроники и в целом поддерживать в рабочем состоянии. Как уже было сказано выше, потребуется создать инфраструктуру, без чего и речи о поставках F-16 быть не может. Так, нужно переоборудовать несколько аэропортов, построив десятки ангаров. Если предположить, что Украина получит больше 20 самолётов, то работа предстоит огромная, вот только сделать это в сложившихся условиях сложно. 

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Если вы в последнее время читали прессу, то могли слышать об ударах российской авиации по местам дислокации украинских истребителей и бомбардировщиков. Фиксируются прилёты как крылатых ракет, так и дронов-камикадзе, а значит гарантировать безопасность американской авиации в таких условиях не получится. Размещать F-16 на территории одной из соседних стран нецелесообразно, ну а вся затея может рухнуть, ведь многие аналитики полагают, что армия РФ уже несколько месяцев накапливает высокоточные ракеты. На самом деле проблем с передачей американских истребителей значительно больше, и украинские власти не сильно продвинулись в их решении. Не исключено, что найти относительно безопасный и быстрый способ не получится. 

#авиация #f-16 #истребители
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