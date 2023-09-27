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Zelot
Фотографии китайского процессора HiSilicon Kirin 9000s производства Huawei озадачили экспертов
Процессор стал основой для смартфона Mate 60 Pro

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Буквально 5 лет назад Huawei считалась одним из лидеров на мировом рынке смартфонов. Китайская компания выпускала готовые решения в области мобильных процессоров и активно использовала как продукцию сторонних производителей, так и собственные SoC. Со временем угроза со стороны Huawei американским компаниям стала такой явной, что власти США перешли от конкуренции к санкциям. Китайская компания была обвинена во всех смертных грехах, а после введения жёстких санкций потеряла конкурентные возможности. Рыночная доля на мировом рынке сильно просела, а в какой-то момент даже в Китае о Huawei начали забывать.

Что ж, в этом году китайцы решили напомнить о себе, выпустив смартфон Mate 60 Pro. Речь идёт о флагмане, который базируется на процессоре собственного производства HiSilicon Kirin 9000s.

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Как оказалось, продукт был выпущен силами китайской SMIC по 7 нм технологическому процессу. Первое время ходили слухи, что местный подрядчик не способен производить много чипов из-за технологических ограничений, но первые успешные продажи и прогнозы аналитиков свидетельствуют о том, что с HiSilicon Kirin 9000s всё прекрасно, а производство не сталкивается со значительными проблемами, ведь к концу текущего года Huawei может продать свыше 20 миллионов смартфонов. Американские власти уже выразили озабоченность по этому поводу, но пока не понимают, как помешать SMIC выпускать процессоры. Теперь у этих ребят появится больше пищи для размышлений, ведь в сети появилось первое изображение кристалла SoC HiSilicon Kirin 9000S. Информация появилась на Baidu, а сам чип представляет собой компактный интегральный кристалл со встроенным модемом 5G, отдельным процессором обработки изображений (ISP), дополнительным нейронным процессором (NPU) и специализированным графическим ядром. По мнению специалистов, речь идёт о втором поколении 7 нм технологического процесса SMIC, тогда как в этом году мы увидим смартфоны от ведущих производителей на базе 3 нм техпроцесса TSMC. Отставание очевидно, но в данном случае важны другие детали. 

SoC HiSilicon Kirin 9000S является многокомпонентной системой-на-кристалле с четырьмя мощными ядрами Taishan V120 и двумя энергоэффективными ядрами Arm Cortex A510. Это показывает, что Huawei выбрала альтернативный путь по сравнению с Apple, предоставив больше производительных ядер и меньше энергоэффективных ядер. В отличие от этого, Apple A17 Pro включает два высокопроизводительных и четыре эффективных ядра. Кроме того, SoC оснащён графическим процессором Mailiang 910 с четырьмя ядрами, работающими на максимальной частоте 750 МГц. Несмотря на отсутствие официальной информации о структуре графического процессора, можно предположить, что Huawei использовала ядро Mali от Arm для создания своей графической части чипа.

Специалисты отмечают, что ядра ЦП и графического процессора занимают значительную часть кристалла Kirin 9000S. Кроме того, можно увидеть большой модем 5G, тогда как было бы логичнее с использованием устаревшего 7 нм технологического процессора поставить 5G отдельно. Похоже, это было дело престижа, с чем китайцы справились на отлично, поскольку пользователи рассказывают о высоких скоростях обработки информации на телефоне Mate 60 Pro.

В сети есть тесты, доказывающие двукратное отставание SoC HiSilicon Kirin 9000S от флагманов Qualcomm, MediaTek и Apple. Эксперты отмечают, что в реальных задачах заметить разницу не выйдет, а гонка за цифрами в синтетических тестах давно утеряла свою логику.

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В итоге процессор производства Huawei действительно современный, а наличие интегрированного 5G-модема делает его самодостаточным. Высказывается мнение, что это только начало, а китайцы планируют вернуться на мировой рынок. По крайней мере туда, куда их пустят. 

#huawei #mate 60 pro #hisilicon kirin 9000s
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