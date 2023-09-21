Российские власти временно ограничили экспорт топлива за рубеж

Если у вас есть автомобиль, то вы не могли не заметить рост цен на бензин в последний месяц. Многие эксперты разводят руками, ведь происходящее вызывает противоречивые эмоции. Так, когда нефть дешевеет, то стоимость бензина остаётся на российском рынке без изменений. Ну а когда «Чёрное золото» идёт вверх, то топливо тут же дорожает. При этом наблюдается дефицит на мировом рынке, ведь запасы нефти в США упали до крайне низких за последние годы. Цена нефти на мировом рынке растёт, а в итоге многие российские производители предпочитают отправлять свою продукцию за рубеж, где больше платят. Именно это привело к подорожанию топлива на внутреннем рынке, ну а сегодня стало известно о том, что в РФ вступают в силу временные ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива.

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Такой шаг был одобрен председателем правительства России Михаилом Мишустиным, о чём сообщается на официальном сайте правительства. В качестве основного мотива указана острая потребность в стабилизации цен на внутреннем рынке. В целом, те или иные подробности остаются закрыты для прессы, поскольку текст документа ещё не был опубликован. В настоящее время известно, что ограничения направлены на обеспечение внутреннего рынка топлива, что в конечном итоге приведёт к снижению цен для конечных потребителей. По данным пресс-службы, ранее правительство увеличило квоты поставок автомобильного бензина и дизельного топлива на товарную биржу и начало проводить ежедневный мониторинг объёмов закупок для сельскохозяйственных нужд с возможностью быстрой корректировки.

Информация о возможности введения заградительной пошлины в размере 250 долларов за тонну (довольно значительное увеличение по сравнению с ранее действующими ставками) появилась 18 сентября. Вариант временного запрета на экспорт также рассматривается как альтернатива, но на момент написания материала конкретные меры по этому поводу так и не были представлены общественности. Что любопытно, на фоне этих событий, цены на бензин на Санкт-Петербургской международной товарной бирже начали резко снижаться. На данный момент стоимость бензина марки АИ-92 достигла минимального уровня за месяц, а АИ-95 вернулся к июльским показателям, что представляет собой реальный дисконт. А вот глава «Газпром нефти» настроен скептически. По словам Александра Дюкова, временная приостановка экспорта нефтепродуктов окажет ситуативное влияние на положение на рынке топлива. В долгосрочной перспективе подобные решения приведут лишь к тому, что нефтеперерабатывающие компании начнут сокращать производство, а это прямой путь к дефициту.

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В целом с российской нефтью происходит много странных явлений. Ещё в 2022 году отмечалось, что страны «Балтии» и Польша закупают у России «Чёрное золото», а после перерабатывают его и превращают в топливо для украинских танков. Неясно, была ли данная проблема решена, но если учитывать, что нефть из РФ по обходным каналам всё равно поступает в Европу, то даже сегодня наступательная операция Украины во многом обеспечивается за счёт российских энергоносителей.