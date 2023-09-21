Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelot
В России начал дешеветь бензин – почему участники рынка полагают, что топливо всё равно подорожает
Российские власти временно ограничили экспорт топлива за рубеж

реклама

Если у вас есть автомобиль, то вы не могли не заметить рост цен на бензин в последний месяц. Многие эксперты разводят руками, ведь происходящее вызывает противоречивые эмоции. Так, когда нефть дешевеет, то стоимость бензина остаётся на российском рынке без изменений. Ну а когда «Чёрное золото» идёт вверх, то топливо тут же дорожает. При этом наблюдается дефицит на мировом рынке, ведь запасы нефти в США упали до крайне низких за последние годы. Цена нефти на мировом рынке растёт, а в итоге многие российские производители предпочитают отправлять свою продукцию за рубеж, где больше платят. Именно это привело к подорожанию топлива на внутреннем рынке, ну а сегодня стало известно о том, что в РФ вступают в силу временные ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива.

реклама

Такой шаг был одобрен председателем правительства России Михаилом Мишустиным, о чём сообщается на официальном сайте правительства. В качестве основного мотива указана острая потребность в стабилизации цен на внутреннем рынке. В целом, те или иные подробности остаются закрыты для прессы, поскольку текст документа ещё не был опубликован. В настоящее время известно, что ограничения направлены на обеспечение внутреннего рынка топлива, что в конечном итоге приведёт к снижению цен для конечных потребителей. По данным пресс-службы, ранее правительство увеличило квоты поставок автомобильного бензина и дизельного топлива на товарную биржу и начало проводить ежедневный мониторинг объёмов закупок для сельскохозяйственных нужд с возможностью быстрой корректировки.

Информация о возможности введения заградительной пошлины в размере 250 долларов за тонну (довольно значительное увеличение по сравнению с ранее действующими ставками) появилась 18 сентября. Вариант временного запрета на экспорт также рассматривается как альтернатива, но на момент написания материала конкретные меры по этому поводу так и не были представлены общественности. Что любопытно, на фоне этих событий, цены на бензин на Санкт-Петербургской международной товарной бирже начали резко снижаться. На данный момент стоимость бензина марки АИ-92 достигла минимального уровня за месяц, а АИ-95 вернулся к июльским показателям, что представляет собой реальный дисконт. А вот глава «Газпром нефти» настроен скептически. По словам Александра Дюкова, временная приостановка экспорта нефтепродуктов окажет ситуативное влияние на положение на рынке топлива. В долгосрочной перспективе подобные решения приведут лишь к тому, что нефтеперерабатывающие компании начнут сокращать производство, а это прямой путь к дефициту.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

В целом с российской нефтью происходит много странных явлений. Ещё в 2022 году отмечалось, что страны «Балтии» и Польша закупают у России «Чёрное золото», а после перерабатывают его и превращают в топливо для украинских танков. Неясно, была ли данная проблема решена, но если учитывать, что нефть из РФ по обходным каналам всё равно поступает в Европу, то даже сегодня наступательная операция Украины во многом обеспечивается за счёт российских энергоносителей.

#санкции #нефть #бензин
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Bloomberg: 12-й пакет санкции ЕС в отношении России может быть представлен в середине октября
"Десятилетия хорошего спроса для нефти из России" - аналитики оценили перспективы топлива из РФ
Украина получит танки M1 Abrams в ближайшее время
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Военкор Андрица сообщил о разгроме элитной 82-й бригады ВСУ у Работино
19
Из-за таких систем РЭБ как Красуха пилотам ВСУ приходится возвращаться на базу не выполняя задач
2
Крупнейшая сеть супермаркетов в ЕС перестанет ввозить свежие фрукты по воздуху
3
CNR: "Реактивный танк" Т-80 хорошо показал себя в бою и он не хуже иностранных конкурентов
1
Технология Nearlink может превзойти Bluetooth
3
Американские парламентарии полны решимости добиваться усиления санкций против Китая в полупроводниковой сфере
+
Командование ВСУ не позволяет идущим в атаку бойцам, пересекаться с теми кто выжил с прошлой атаки
1
Марсоход Curiosity обнаружил древние обломки, образовавшиеся текущей водой
3
«Dumbphone» набирают популярность и становятся конкурентом смартфонам
2
Маск выразил опасения по поводу деятельности фонда Сороса
2
Украина отказалась от 10 старых танков Leopard 1A5 ФРГ из-за их плохого технического состояния.
5
Зеленский усомнился в возможности «крупного прорыва» в рамках наступления в этом году
+
Израиль представил танк 5-го поколения Merkava Barak – конкурент «Арматы» или глубокая модернизация
1
Структура подрядчиков Binance.US попала в центр внимания финансистов
+
«Ланцет» поразил украинский истребитель МиГ-29 на защищённом аэродроме ВСУ
+
В Сети появились кадры поражения МиГ-29 ВСУ в ходе удара ВС РФ по аэродрому Долгинцево
2
Samsung выпускает бета-обновление One UI 6.0 на базе Android 14 для серии Galaxy S21
1
Маккарти пообещал потребовать от Зеленского отчет об отданной ВСУ помощи США
+
Первый закон Ньютона неправильно интерпретировали на протяжении 300 лет из-за ошибки перевода
+
Вышел получасовой геймплейный ролик Witchfire шутера от авторов Painkiller
+

Популярные статьи

Китай в обход санкции Запада приступил к разработке EUV-литографической "пушки"
10
ТОП-12 мифов о корпусах для компьютеров
45
Пытаюсь использовать MX Linux вместо Windows на реальном ПК, преодолевая бесконечные проблемы
62
Компания Unity Technologies на грани банкротства, какая судьба ожидает её движок Unity Engine
29
Перехожу на самый популярный дистрибутив Linux по рейтингу DistroWatch
22
Как разозлить зрителя: девять примеров от "Нетфликс"
+
Эволюция игровых псевдо автосимуляторов, на примере GRID Autosport и GRID 2019
8
10 робот-пылесосов с высокой силой всасывания, которые стоит рассматривать для покупки в 2023 году
3
Попытка США склонить Зеленского к переговорам с Россией провалилась — экс-сотрудник Пентагона
25
Процессоры Intel 14-го поколения – это уловка маркетологов для продаж предыдущего 13-го поколения
8

Сейчас обсуждают

Тruth Seеker
15:29
А аналоговнетовое ПВО уже всё, сдулось?
Россиян попросили сообщать о подозрительных БПЛА при помощи приложения «Радар»
Eisbrecher
15:29
Уважаемый, вы скажите, вы сами-то вообще пользовались триппером? Вот хоть разик? В каких задачах? Я - пользовался. Трижды проклял тот день, когда решил соблазниться на "много ядер же!". В каких-то отл...
Как факты превращаются в фейки на примере нефаната AMD
Eisbrecher
15:27
>>Когда про игры писали, ещё куда не шло... но дальше не лезьте, это и есть фанатство... Да даже в играх. Драйвера к видеокарте выходят каждый месяц, а то и чаще, чтобы заткнуть очередной вылезший кос...
Как факты превращаются в фейки на примере нефаната AMD
Andri Klin
15:27
Милли говорил о трех днях, а не Риттер. И то "если захотят". Вы правда думаете что многомиллионный город берется батальоном? Хватит уже методичку отрабатывать, а то я многократно слышал версии, что эт...
Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил про истощение ВСУ - выясняем, насколько он прав
Ghost25Night
15:26
Имею ту же модель, но только от MSI (4070 ti gaming x trio). В общем доволен, хоть и дороге удовольствие. Считаю 4070 и ti версию самым таким хорошим решением среди всей 4000 линейки
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti
Чaтo-Б0t
15:24
Снова про криптодерьмо. КГ/АМ.
Биржа CoinEx возобновляет работу в штатном режиме после хакерской атаки и кражи 70 млн долларов
El Grechko
15:23
зачем тебе нативный режим? атмосферу греть? Ты купил себе монитор 4к, для хорошей чёткости текстов. Это очень хорошо, так как пиксели маленькие, незаметны артефакты пикселизации. Вот и выбери себе раз...
Как факты превращаются в фейки на примере нефаната AMD
Тruth Seеker
15:22
Если пишет он про жопу, говно, пи*ду, *уй, рот – Это без сомненья настоящий русский патриот!
Шесть советских истребителей, намного опередивших свое время по версии Military Watch
Pustotnik
15:22
Ну триперы для технодр.черов, большинство софта, там будет быстрее Ryzen 16-ядерник, в лучшем случае 32-ядерник тот же тедтрипер. Они для очень узкой ниши... Другой вопрос, это цена владения, мы тут ...
Как факты превращаются в фейки на примере нефаната AMD
Чaтo-Б0t
15:22
От какой партии планируете баллотироваться?
Депутат Госдумы предложил мобилизовать безработных и заставить россиян работать по 12 часов в сутки
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем