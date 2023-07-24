Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
В Европу пришло «адское лето» – континент заливают ливни с градом и выжигает жара свыше 46 градусов
Учёные полагают, что в будущем подобные аномалии станут визитной карточкой Европы

реклама

По мнению учёных NASA, июль 2023 стал не только самым жарким месяцем в году, побив ряд температурных рекордов, но и может оказаться самым горячим за несколько тысяч лет. В качестве одной из проблем называется феномен Эль-Ниньо, о котором мы уже недавно писали. Похоже, вторая часть лета будет ещё более жаркой, о чём пишут журналисты Politico. Отмечается, что европейские страны страдают от экстремальных погодных явлений, испытывающих на прочность местных жителей и путающих планы туристов. Пока в Греции и на Мальте люди задыхаются от жары, в Италии и на Балканах наблюдаются ураганы и ливни. Экстренные службы работают в авральном режиме, а местные жители страдают от капризов природы. 

реклама

На этой неделе на юге и востоке Европы температура постоянно поднималась выше 40 градусов, а в некоторых регионах не давала передышки даже ночью. Так, по данным Метеорологической службы Великобритании, в субботу воздух Сицилии прогрелся до 46 градусов, а после заката столбик термометра не опускался ниже 29 градусов выше нуля. В некоторых районах Греции в субботу также стояла жара выше 40 градусов, которая не торопится покидать остров Кефалонию и западное побережье страны. Согласно местным СМИ, на острове Родос пожарные продолжают бороться со сложными лесными пожарами. Когда огонь охватил обширные районы острова, из домов и гостиниц эвакуировали 19 тысяч человек. По информации BBC, пожарные службы предупреждают, что из-за погоды ситуация на Родосе может стать ещё сложнее.

Жители Мальты вынуждены спать на улице или в машинах с кондиционером: шестой день подряд перебои с электричеством лишают людей холодильников, вентиляторов и систем охлаждения. Газета The Times of Malta передаёт, что мальтийцы назвали происходящее «адским летом». Центр координации действий в экстремальных ситуациях (ERCC) при Еврокомиссии заявил в субботу, что экстремальные температуры ожидаются на юге Италии, юго-западе Хорватии и западе Сербии. По данным синоптиков, Европа страдает не в одиночестве. В этом году на планете зафиксировали самый жаркий июнь и самый жаркий день за всю историю фиксации, который пришёлся на 6 число. По данным европейской службы наблюдений за климатом Copernicus, среднесуточная температура на Земле составила в тот день 17.08 градусов. Климатолог Фридерика Отто из Имперского колледжа Лондона утверждает, что за потепление климата несёт ответственность человек. В интервью BBC она рассказала, что такая высокая среднесуточная температура – это именно то, что происходит на планете с высоким уровнем содержания парниковых газов.

Медработники призывают людей принимать меры во избежание перегрева: в самые жаркие часы оставаться в прохладных местах, пить много воды и справляться о самочувствии наиболее уязвимых соседей. В группу риска входят пожилые, люди с хроническими заболеваниями (например, сердечно-сосудистыми), а также те, кто работает на свежем воздухе (например, на стройке, в сельском хозяйстве). Врачи призывают следовать рекомендациям ВОЗ о том, как пережить жару. Некоторые отдыхающие уже меняют планы, чтобы избежать экстремальных температур. Согласно Европейской туристической комиссии, спрос на средиземноморские направления упал на 10% по сравнению с прошлым годом. Тем временем растёт популярность таких стран, как Чехия, Болгария, Ирландия или Нидерланды. В комиссии спрос на эти регионы объясняют тем, что путешественники ищут менее загруженные направления с умеренными температурами.

Кроме жары, Европу терзают и другие экстремальные погодные явления. Спустя несколько дней после предупреждения о жаре на большую часть Хорватии обрушились сильный ветер и ливни. Из-за разгула стихии погибло четыре человека, повреждены критически важные объекты инфраструктуры и дома в 14 округах. По данным ERCC, пострадало свыше 100 человек и 2 тысячи зданий. В некоторых районах северной Италии тоже прошли ливни с градом размером с теннисный мячик и ливневые паводки. Газета La Repubblica сообщает, что грозы повредили электросети и вызывали пожар в одном из домов, а сильнейшие ветра вырывали с корнем деревья и уносили кровлю. В городе Блед в Словении сильная буря также привела к гибели человека, при этом по крайней мере три человека получили серьёзные ранения. Эвакуированы более 300 человек, а тысяча зданий получила повреждения. В Боснии один погибший и более 20 пострадавших, в Сербии также эвакуировали 20 человек. Центр координации действий в экстремальных ситуациях также предупреждает о наводнениях в районе реки Песница на северо-востоке Словении, пишет Politico.

Учёные уверяют, что климат меняется, а наша планета сталкивается с новыми вызовами. Если человечество не прекратит бездумно пользоваться благами природы, то происходящее в Европе станет регулярным. Очевидно, что жить в таких условиях крайне сложно, а уже сейчас специалисты прогнозируют массовые миграции. Предполагается, что очагами стабильности станут Россия и Африка. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#наука #природа #климат #погода в европе
Источник: politico.eu
рекомендации
RTX 3070 за 40тр c началом
4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Ученые во время экспериментов обнаружили, что треснувший металл начал самостоятельно затягиваться
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Беларуси заметили 10-ю колонну ЧВК "Вагнер", которая движется по измененному маршруту
17
Военкоры: Прорвана оборона ВСУ у Сватово-Кременной и ВС РФ вошли в Новоегоровку
3
ВСУ стали применять "сенсорные мины" с термобарическим зарядом, реагирующие на движение
+
В сети появилось видео совместного полёта тяжелого дрона С-70 "Охотник" и борта ВКС РФ
+
ЧВК Вагнер возобновляет набор сотрудников
8
Инженеры ВСУ после хейта скопировали российские "Мангалы" и стали устанавливать их на свои танки
12
Портативная консоль AYANEO KUN получит 8,4″ 2,5K дисплей, а SLIDE — корпус слайдер с клавиатурой
2
Верховный лидер Ирана потребовал выдать сжегшего Коран шведского политика для повешенья
1
На Украине замечены модернизированные Bradley, защищённые реактивной броней BUSK III
2
"Аллигатор" обновился: в сети появились снимки усовершенствованного вертолёта Ка-52М
+
Американский бронетранспортёр MaxxPro увяз в песках донбасских дорог
+
Лагерь ЧВК "Вагнер" в Осиповичах полностью заполнен, колонны меняют направление движения
9
Новое фото Tesla Cybertruck лишает иллюзий по поводу вместительности «переднего багажника»
3
Китайский бомбардировщик-невидимка поднялся в воздух с новыми двигателями
14
В Сети появились кадры поражения танка Leopard 2 дроном-камикадзе «Ланцет»
3
ИИ сдал квалификационный экзамен на медика
1
Ещё не вышедшая видеокарта Intel Arc A580 протестирована в одном из бенчмарков
2
Скоро в России можно будет избавиться от пластиковых водительских прав
+
В сети появилось новое видео поражения "Ланцетом" танка Leopard
4
Трамп назвал «безумной» идею присоединения Украины к НАТО
+

Популярные статьи

Как российский дрон смог уничтожить натовскую ЗРК Spada и что в этом необычного
6
«Ланцет» - бесшумный, точный, беспощадный - как дешёвый российский БПЛА оказался самым эффективным
6
"Горячая" новинка - что представляет собой ТОС-2, преемник "Буратино" и "Солнцепёка"
12
Почему сделка Монголии и американской SpaceX вызвала большой переполох в Китае
1
Обходим блокировки в EGS и получаем бесплатно The Elder Scrolls Online
13
Собираем быстрый компьютер, который позволит поиграть во все новые игры 2023 года за копейки
7
Самый быстрый игровой ПК, который только можно купить за деньги – собираем компьютер за 500 000р
19
Получаем Xbox Game Pass бесплатно каждый месяц
+
Почему я больше никогда не стану покупать жёсткие диски – 5 причин выбрать SSD для игр и фильмов
9
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Июль)
4

Сейчас обсуждают

Александр Колодин
18:07
Денег хочешь срубить, голодранец?
Вышел Inkscape 1.3: многоядерный рендеринг, лассо для узлов, коллекции шрифтов и многое другое
ЧатоБот
18:04
В некроинском ГУР одни малахольные, вагнеры будут резать Некроину с севера на юг по Збручу.
ГУР МО: Желание "вагнеровцев" пойти на экскурсию в Польшу является угрозой для ЧВК
Александр Колодин
18:03
Забавно хрюкаешь! Давай ишшо !
Лагерь ЧВК "Вагнер" в Осиповичах полностью заполнен, колонны меняют направление движения
Китя.
18:03
Да в одно потоке мощнее в 2 раза. 1650v3 отдыхает.
10-ядерный Xeon E5 2666 v3 за 2000 рублей практически не уступил в играх 18-ядерному Xeon E5 2696 v3
Китя.
18:01
Для игр 4ядра маловато. а i5-12400 уже годный процик для игорей.
10-ядерный Xeon E5 2666 v3 за 2000 рублей практически не уступил в играх 18-ядерному Xeon E5 2696 v3
FelsheR-BAN100904
18:01
а что тебе ещё делать - читай и трясись от страха.
Лагерь ЧВК "Вагнер" в Осиповичах полностью заполнен, колонны меняют направление движения
Раиль Ахметов
17:58
3050 уж слишком дерьмовая за свои деньги
Собираем быстрый компьютер, который позволит поиграть во все новые игры 2023 года за копейки
Александр Колодин
17:56
Как тебя, бедолагу, пучит то. Любо- дорого читать!
Лагерь ЧВК "Вагнер" в Осиповичах полностью заполнен, колонны меняют направление движения
Китя.
17:54
Играх решает частота ядра. а не количество не до ядер чем иметь 20ядер по 2.6MГц. лучше иметь 6ядер с частотой 4.2MГц .
10-ядерный Xeon E5 2666 v3 за 2000 рублей практически не уступил в играх 18-ядерному Xeon E5 2696 v3
FelsheR-BAN100904
17:52
нет, поржать над тобой недоразвитым поросенком)) Скоро салом будешь, когда на убой? Ты сдохнешь как почти пол милиона свиней, а украина снова русской будет. Домой вернётся. Давай поторапливайся - зем...
Лагерь ЧВК "Вагнер" в Осиповичах полностью заполнен, колонны меняют направление движения
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем