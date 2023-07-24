Учёные полагают, что в будущем подобные аномалии станут визитной карточкой Европы

По мнению учёных NASA, июль 2023 стал не только самым жарким месяцем в году, побив ряд температурных рекордов, но и может оказаться самым горячим за несколько тысяч лет. В качестве одной из проблем называется феномен Эль-Ниньо, о котором мы уже недавно писали. Похоже, вторая часть лета будет ещё более жаркой, о чём пишут журналисты Politico. Отмечается, что европейские страны страдают от экстремальных погодных явлений, испытывающих на прочность местных жителей и путающих планы туристов. Пока в Греции и на Мальте люди задыхаются от жары, в Италии и на Балканах наблюдаются ураганы и ливни. Экстренные службы работают в авральном режиме, а местные жители страдают от капризов природы.

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На этой неделе на юге и востоке Европы температура постоянно поднималась выше 40 градусов, а в некоторых регионах не давала передышки даже ночью. Так, по данным Метеорологической службы Великобритании, в субботу воздух Сицилии прогрелся до 46 градусов, а после заката столбик термометра не опускался ниже 29 градусов выше нуля. В некоторых районах Греции в субботу также стояла жара выше 40 градусов, которая не торопится покидать остров Кефалонию и западное побережье страны. Согласно местным СМИ, на острове Родос пожарные продолжают бороться со сложными лесными пожарами. Когда огонь охватил обширные районы острова, из домов и гостиниц эвакуировали 19 тысяч человек. По информации BBC, пожарные службы предупреждают, что из-за погоды ситуация на Родосе может стать ещё сложнее.

Жители Мальты вынуждены спать на улице или в машинах с кондиционером: шестой день подряд перебои с электричеством лишают людей холодильников, вентиляторов и систем охлаждения. Газета The Times of Malta передаёт, что мальтийцы назвали происходящее «адским летом». Центр координации действий в экстремальных ситуациях (ERCC) при Еврокомиссии заявил в субботу, что экстремальные температуры ожидаются на юге Италии, юго-западе Хорватии и западе Сербии. По данным синоптиков, Европа страдает не в одиночестве. В этом году на планете зафиксировали самый жаркий июнь и самый жаркий день за всю историю фиксации, который пришёлся на 6 число. По данным европейской службы наблюдений за климатом Copernicus, среднесуточная температура на Земле составила в тот день 17.08 градусов. Климатолог Фридерика Отто из Имперского колледжа Лондона утверждает, что за потепление климата несёт ответственность человек. В интервью BBC она рассказала, что такая высокая среднесуточная температура – это именно то, что происходит на планете с высоким уровнем содержания парниковых газов.

Медработники призывают людей принимать меры во избежание перегрева: в самые жаркие часы оставаться в прохладных местах, пить много воды и справляться о самочувствии наиболее уязвимых соседей. В группу риска входят пожилые, люди с хроническими заболеваниями (например, сердечно-сосудистыми), а также те, кто работает на свежем воздухе (например, на стройке, в сельском хозяйстве). Врачи призывают следовать рекомендациям ВОЗ о том, как пережить жару. Некоторые отдыхающие уже меняют планы, чтобы избежать экстремальных температур. Согласно Европейской туристической комиссии, спрос на средиземноморские направления упал на 10% по сравнению с прошлым годом. Тем временем растёт популярность таких стран, как Чехия, Болгария, Ирландия или Нидерланды. В комиссии спрос на эти регионы объясняют тем, что путешественники ищут менее загруженные направления с умеренными температурами.

Кроме жары, Европу терзают и другие экстремальные погодные явления. Спустя несколько дней после предупреждения о жаре на большую часть Хорватии обрушились сильный ветер и ливни. Из-за разгула стихии погибло четыре человека, повреждены критически важные объекты инфраструктуры и дома в 14 округах. По данным ERCC, пострадало свыше 100 человек и 2 тысячи зданий. В некоторых районах северной Италии тоже прошли ливни с градом размером с теннисный мячик и ливневые паводки. Газета La Repubblica сообщает, что грозы повредили электросети и вызывали пожар в одном из домов, а сильнейшие ветра вырывали с корнем деревья и уносили кровлю. В городе Блед в Словении сильная буря также привела к гибели человека, при этом по крайней мере три человека получили серьёзные ранения. Эвакуированы более 300 человек, а тысяча зданий получила повреждения. В Боснии один погибший и более 20 пострадавших, в Сербии также эвакуировали 20 человек. Центр координации действий в экстремальных ситуациях также предупреждает о наводнениях в районе реки Песница на северо-востоке Словении, пишет Politico.

Учёные уверяют, что климат меняется, а наша планета сталкивается с новыми вызовами. Если человечество не прекратит бездумно пользоваться благами природы, то происходящее в Европе станет регулярным. Очевидно, что жить в таких условиях крайне сложно, а уже сейчас специалисты прогнозируют массовые миграции. Предполагается, что очагами стабильности станут Россия и Африка.