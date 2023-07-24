Аналитики отмечают, что Украина может столкнуться с дефицитом зерновых, поскольку в 2023 году урожай будет плохой

Известно, что так называемая зерновая сделка была невыгодна для России. Между тем, определённые политические дивиденды удавалось получить от Турции, которая была финансово заинтересована в инициативе. С недавнего времени отношения между РФ и Турцией испортились, ну а большую точку в остановке зерновой сделки поставили в Киеве, когда нанесли удар по Крымскому мосту. Какое-то время украинские власти описывали ситуацию как явную победу, но с тех пор прошло 6 дней, в рамках которых наблюдаются массированные удары по портам Чёрного моря. В первую очередь пострадала инфраструктура в Одессе и Николаеве, ну а сегодня ночью был проведёт удар и по Рени.

Последствия удара по порту Рени

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Зеленский призывает европейские страны вмешаться, но пока подобные слова не наши поддержки у так называемых союзников. США отказываются сопровождать торговые корабли, ну а действия Москвы привели к фатальным последствиям для судоходства. По мнению известного австрийского эксперта по безопасности Михаэля Цинканелля, без российского согласия, украинский экспорт зерна стал невозможен. Директор Австрийского института Европы и политики безопасности отмечает, что после выхода России из Черноморской зерновой инициативы, количество кораблей, заходящих в украинские порты, сократилось на 35%. Это привело к серьёзным последствиям для международных судоходных компаний, которые опасаются проблем при попытке доставить зерно из региона. Цинканелль подчеркнул, что украинский экспорт зерна был важен для стран Глобального Юга, включая Китай, Испанию и Турцию. Остановка или снижение экспорта зерна из Украины может повлечь за собой рост цен на продовольствие и усугубить проблемы с поставками продуктов питания для многих стран.

Отмечается, что до недавнего времени небольшие торговые суда курсировали по Дунаю, но после удара по Рени вывоз зерна может прекратиться и на этом направлении. При этом глава европейской дипломатии призывает как можно скорее вывезти зерно из Украины. Похоже, урожай 2023 года будет настолько низкий, что уже в самой Украине может сформироваться продовольственный дефицит. По данным аналитиков, экономическая ситуация в Украине продолжает ухудшаться, и аграрный сектор, который ранее приносил миллиарды долларов в казну, страдает от боевых действий. Украинские эксперты признают значительные проблемы в этой области и предрекают большое сокращение производства сельхозпродукции в текущем году.

Согласно заявлениям украинского экономиста и финансового аналитика Алексея Куща, объём аграрного производства на территории Украины в этом году снизиться почти на треть. Он отмечает, что такое снижение обусловлено вполне объективными причинами. Как полагает аналитик, среди факторов, способствующих плачевной ситуации в аграрном секторе, значится не только проводимая Россией спецоперация и потеря Украиной части территории, но и другие тревожные моменты. Украинские фермеры сталкиваются с низкими ценами на зерно, а в некоторых случаях прибыль не покрывает даже себестоимость производства, что лишает фермеров доходов. К тому же, так называемые союзники (Польша и Словакия) ввели запрет на ввоз украинской сельхозпродукции, что усугубляет ситуацию на рынке.

Известно, что украинские власти предпринимают меры, чтобы изменить ситуацию, но эксперту уверяет, что сельское хозяйство страны держится благодаря кредитным вливаниям из западных стран. Кущ уверен в том, что субсидии продолжатся, но после завершения конфликта Украина останется один на один со своими проблемами, решать которые придётся без денег из Брюсселя.