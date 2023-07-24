Есть все основания полагать, что обновлённый беспилотник получил низкую заметность и улучшенные боевые характеристики

Несколько месяцев назад стало известно о том, что российские инженеры выпустили улучшенную версию беспилотника «Ланцет-3М», получившую увеличенную дальность действия, а также целый ряд новшеств, о которых предпочитают в прессе не распространяться. Первые БПЛА уже активно используются в боевых действиях, а успешные атаки попадают на видео. Особенно неожиданным стало поражение ЗРК Spada, который ещё недавно считался неприступной целью и в целом служит для защиты неба от беспилотников.

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Давайте изучим детали произошедшего. Во-первых, в ходе атаки были поражены как шестизарядные пусковые установки, так и пункт боевого управления с РЛС обнаружения Pluto и радаром подсвета цели. Таким образом, весь комплекс был полностью нейтрализован и теперь не может выполнять своих функций. Во-вторых, стоит отметить, что ЗРК был атакован в момент нахождения на боевом дежурстве, несмотря на активное использование РЛС обнаружения Pluto. Однако эта РЛС не смогла заметить ни беспилотные летательный аппарат разведки и коррекции Zala 421-16E, занимавшийся в этот момент объективным контролем, ни дрон-камикадзе «Ланцет-3М». Такой факт указывает на очень низкую отражающую поверхность российских БПЛА, что делает их практически невидимыми для множества западных радаров.

В-третьих, в арсенале ЗРК Spada могут находиться ракеты Aspide Mk.1 с радиусом поражения от 12 до 15 километров и Aspide-2000 с радиусом до 25 километров. Они способны поражать цели на высотах от 6 до более 8 километров. Ограниченная дальность действия заставляет украинские войска размещать такие комплексы поближе к передовой линии, что делает их уязвимыми для артиллерийских ударов и атак дронов. Место уничтожения ЗРК находится в селе Музыковка, Херсонская область, на расстоянии 13 километров от Антоновского моста. Судя по всему, комплекс должен был обеспечивать защиту группировки ВСУ на правом берегу, чтобы противостоять возможным атакам Воздушно-космических сил РФ с применением управляемых бомб УПАБ и ФАБ-250/500 с системами планирования и коррекции.

Эксперты отмечают, что главным недостатком ЗРК Spada является использование полуактивных радиолокационных головок самонаведения на обоих типах зенитных ракет, что требует постоянного подсвета наземным стрельбовым радаром. Это ограничивает возможность одновременного поражения нескольких целей и огневую мощность комплекса, а также способствует более простому обнаружению за счёт раскрытия информации о месторасположении комплекса. Посмотреть видео вы можете по ссылке: https://t.me/milchronicles/2229