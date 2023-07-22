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Командир ЧВК «Вагнер» поделился планами Пригожина и Суровикина: «Донбасское кольцо» – ключ к Украине
Бойцы ЧВК Вагнер должны были взять Бахмут, затем Северск, Славянск и Краматорск

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Весной 2022 года подразделения ЧВК «Вагнер» в срочном порядке были выведены из некоторых Африканских стран и Сирии, а после передислоцированы на Харьковском направлении. Тогда армия РФ отступала, а ВСУ при помощи оружия НАТО быстро продвигались на восток. Усилиями «музыкантов» удалось остановить наступление украинцев, что привело к длительному позиционному конфликту, позволившему российским силам зализать раны, провести частичную мобилизацию и насытить войска оружием. Уже тогда стало ясно, что ЧВК «Вагнер» представляет собой мощную группировку, способную решать поставленные задачи. При этом подразделению остро не хватало бойцов, что привело к набору добровольцев из числа заключённых.

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Пригожин сам ездил в колонии, где набирал мотивированных солдат, многие из которых имели хорошие физические навыки и готовы были искупить свои преступления кровью. По данным одного из командиров ЧВК «Вагнер», за полгода удалось набрать 49 тысяч бойцов, которые сражались за интересы России на Донбассе. Одновременно с этим производился набор сдери добровольцев вне мест заключения, ну а всего более чем за год «вагнеровцами» стали 79 тысяч человек, из которых 22 тысячи погибли при исполнении служебного долга. Сегодня «музыканты» укатили в Беларусь, где уже приступили к обучению территориальной обороны и начали совместные учения с силами спецназначения рядом с границей Польши. Спустя время один из командиров ЧВК «Вагнер» рассказал о первоначальных планах, которые разрабатывались Пригожиным совместно с Суровикиным. Дальше информация подаётся от самого бойца в скорректированном виде. 

Когда мы отправлялись в направлении Бахмута, всем в команде были ясны поставленные задачи. Нам предстояло захватить Бахмут, провести перегруппировку, а затем взять Славянск, Краматорск и Константиновку, образуя так называемое «Донбасское кольцо». Наши командиры рассказывали, что, если мы сумеем захватить «Донбасское кольцо», у украинцев не останется крепких опорных пунктов, и линия обороны отодвинется до реки Днепр, что станет серьёзным препятствием для противника. Вот только сегодня кажется, что чёткого плана у армии РФ нет. Главной целью считается попытка удержание контрнаступления ВСУ и не допустить прорыва линии обороны. Вот только где именно проходит эта линия, и насколько далеко она должна быть отодвинута от российских границ, уже непонятно. Раньше у нас были чёткие координаты каждого ключевого пункта, доступные на планшетах в цифровом виде, и каждый солдат понимал, что даже небольшое отступление или нарушение плана может привести к серьёзным последствиям. Сейчас ситуация кардинально отличается, ведь вооружённые силы РФ используют так называемую «плавающую оборону». 

Командир ЧВК «Вагнер» явно имеет в виду происходящее на Бахмутском направлении, где ключевые высоты переходят из рук в руки, тогда как ранее «музыканты» не подпускали близко ВСУ. Сложно сказать, насколько та или иная тактика более верна, поскольку в случае с ЧВК «Вагнер» наблюдаются огромные потери в живой силе, тогда как руководство армии РФ предпочитает отступить, а после использовать артиллерию и авиацию для подавления наступающих сил. В то же время если бы планы Пригожина были реализованы, то сегодня обстановка была бы совершенно иная. Похоже, руководство РФ опасалось давать в руки Пригожину 100-тысячную армию. Как показало время, опасения были небезосновательными, ведь в итоге Пригожин решился на открытый мятеж.

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Источник: t.me
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