Сгоревший болид Формулы-1 будет выставлен на всеобщее обозрение.
Крушение произошло в первом круге Гран-при Бахрейна, когда болид Грожана врезался в барьеры и загорелся. Пилоту удалось выбраться из горящего автомобиля, но он получил ожоги рук и ног и был доставлен в больницу.
После инцидента останки болида были отправлены в штаб-квартиру Формулы-1 в Великобританию для дальнейшего расследования. Это позволило инженерам и экспертам изучить причины крушения и разработать меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.
Теперь же сгоревшие останки болида будут выставлены на всеобщее обозрение, чтобы поклонники Формулы-1 могли увидеть, как выглядит автомобиль после такого серьезного крушения. Это также поможет понять, какие изменения нужно внести в конструкцию болидов, чтобы сделать их более безопасными для пилотов.
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