Крушение произошло в первом круге Гран-при Бахрейна, когда болид Грожана врезался в барьеры и загорелся. Пилоту удалось выбраться из горящего автомобиля, но он получил ожоги рук и ног и был доставлен в больницу.

После инцидента останки болида были отправлены в штаб-квартиру Формулы-1 в Великобританию для дальнейшего расследования. Это позволило инженерам и экспертам изучить причины крушения и разработать меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Теперь же сгоревшие останки болида будут выставлены на всеобщее обозрение, чтобы поклонники Формулы-1 могли увидеть, как выглядит автомобиль после такого серьезного крушения. Это также поможет понять, какие изменения нужно внести в конструкцию болидов, чтобы сделать их более безопасными для пилотов.