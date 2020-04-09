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Если вы знаете, как писать на COBOL, то власти штата Нью-Джерси хотят видеть вас прямо сейчас.

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Губернатор штата Нью-Джерси Фил Мерфи сообщил, что штат ищет добровольцев с навыками, которые могут быть использованы для помощи в условиях вспышки коронавируса COVID-19. Одним из этих важных навыков является хорошее знание 61-летнего языка программирования, используемого на больших и старых компьютерах 60-х - 70-х годов XX века.

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COBOL - старый компьютерный язык программирования, который был впервые разработан в 1950-х годах совместно с Министерством обороны США. Сегодня большинство программистов предпочитают и используют более современные языки, но есть места, где старое программное обеспечение, написанное на COBOL, остается в ходу и служит на благо народа, особенно в финансовых учреждениях, на крупных промышленных предприятиях и в правительственных учреждениях.

Нью-Джерси нуждается в программистах COBOL, потому что многие системы штата используют старые мэйнфреймы, и в этих системах сейчас наблюдается рекордный спрос на услуги, поскольку вспышка коронавируса разрушает экономику.

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Например, беспрецедентное количество (362 000) человек подали заявки на пособие по безработице в Нью-Джерси в результате вспышки коронавируса и в этой ситуации Департамент информационных технологий штата работает над тем, чтобы 40-летние мэйнфреймы, которые трудятся в данном учреждении, могли обрабатывать рекордно увеличившийся поток обращений, заявил в субботу комиссар труда Нью-Джерси Роб Асаро-Анджело.

В то время как многие штаты публично просили людей с медицинским образованием внести свой вклад в ответ на вспышку коронавируса, призыв властей штата Нью-Джерси к добровольцам-программистам является одним из первых примеров того, как государство обращается за помощью к людям с техническим образованием.

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