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Поверья и легенды моря - в какие приметы верили моряки

Отважных людей моря в течении всей их жизни преследовали поверья, легенды и неписанные правила. Самые интересные и пугающие представлены в этой статье!
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 Мореходство было и остается опаснейшей деятельностью. Сегодня смертность на борту судов остается относительно низкой. Водный транспорт является одним из самых безопасных, а технологии и инновации во всех сферах помогают рыбакам, экипажу грузовых и пассажирских судов, военному флоту и исследователям. Однако сравнительно недавно выйти в море было намного и намного рискованнее чем сегодня. Цинга, штормы и неизведанный мир заставляли сердца смельчаков трепетать. И конечно же, настолько суровые условия подталкивали людей придумывать поверья и легенды, а рассказы бывалых моряков были приукрашены настолько, насколько позволяла фантазия. А особенно были распространены поверья, появившиеся из-за роковой случайности и которые были объяснены потусторонними силами. О таких сперва и поговорим.

Корабль  «HMS Friday»


 Думаю, все знают о Пятнице 13-го. Моряки Англии до сих пор верят что ни при каких обстоятельствах нельзя отбывать в это несчастливое число. Вообще цифры значили многое для служащих во флоте. Даже появился календарь несчастливых дат и чисел. Тихо Браге (заслуживающий отдельной статьи), немецкий астролог, на основе своих исследований составил таблицу «счастливых» и «несчастливых» дней. Эта таблица пользовалась большой популярностью у моряков всех стран вплоть до XX века. Согласно таблице Браге, в январе морякам следовало остерегаться дней 1, 2, 4, 6, 11, 18, в апреле — 3, 17 и 18, в мае — 7 и 8. Ослушание "грозило" смертью. 
Однако именно Пятница 13-го является особенной датой. Во-первых, Иисус был распят именно в Пятницу. Это стало настолько серьезной проблемой для правительства, что они решили наглядно опровергнуть это суеверия. Корабль «HMS Friday» был заложен в Пятницу, спущен в Пятницу, а отплыло оно в Пятницу 13-го под командованием Джеймса Фрайди (Схоже с Пятница). Судно пропало вместе со всем экипажем, а суеверие укрепилось. Однако это всего-навсего городская легенда и ни одного подтверждения не было найдено. 
Удивительно, но мореплаватели из Испании и Португалии считают Пятницу удачным днем, ведь именно в этот день недели отплыл Колумб.
Аналогичное предание и легенда существует и с Понедельником, но капельку видоизмененное. 
 

 "Женщина на корабле – к беде". Очередное популярное изречение и очередное суеверие. Есть несколько объяснений, одно из которых гласит что моряки называли корабли женскими именами, дабы успокоить морских богов и избежать крушения. Однако если среди экипажа будет женщина, то корабль начнет ревновать. Сюр? Да, однако возможно это имело и фактическое обоснование. Женщины на корабле могут привести к ссорам, ревности и кровопролитию, а про равенство полов в те времена не было и речи.

 Представьте что вы моряк и попали в шторм. Несмотря на ваши взгляды и позицию, в критической ситуации можно надеяться только на себя и на чудо. Люди начинают верить во что угодно, просто чтобы выжить. Русские моряки молились Николаю Морскому. Он оказывал помощь не только бедным и обездоленным, но и судам. Почему именно Николай? Считается что ему было дозволено действовать самостоятельно, не согласовывая свои действия с Богом и при этом экономя критические пару минут. 

 Были очень локальные и от того безумные суеверия.
Не рекомендовалось служащим в российском флоте прикуривать третьим от одной и той же спички, ибо тогда один из прикуривавших обязательно скоро умрет. 
В британском военном флоте всегда было строжайше запрещено разливать вино, передавая бутылку по ходу солнца. Только против!
Не рекомендовалось чихать на левом борту, иначе корабль пойдет ко дну.
Эти и другие поверья и суеверия были распространены во многих странах мира.

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Что насчет легенд? 


Кракен- это один из самых пугающих и популярных образов в попу культуре. Огромное по размерам, скользкие щупальца обхватывали корабль и тащило на дно вместе со всем экипажем. Самые удачливые утонули, а остальных ждала огромная пасть, сжиравшая человека живьем. Ну а после трапезы чудовищу следовало переварить мясо бывших матросов в течении месяца-двух. А пока оно это делало, слоняясь по дну, рядом плавал огромный косяк рыб, подъедавших плоть и кости.
Однако большой моллюск действительно существует. Конечно же, не такой большой как любимый нами Кракен, однако 26,5 метров и 450 кг действительно внушают трепет. Такую особь якобы обнаружили японские ихтиологи в 2004 году. Людей он не ел, однако сам факт что это было не воображение моряков, а настоящее существо- пугает.

Летучий Голландец. Настолько же популярный образ в массовой культуре как и большой осьминог. Губка Боб, Пираты Карибского Моря. Кто только не пытался познакомить зрителя с этой простой и поучительной историей? 

Легенда гласит, что в 1641 году нидерландский капитан Филипп Ван дер Деккен (или по некоторым версиям Ван Страатен) возвращался из Ост-Индии и вёз на борту молодую пару. Капитану приглянулась девушка; он убил её суженого, а ей сделал предложение стать его женой, но девушка выбросилась за борт.При попытке обогнуть мыс Доброй Надежды корабль попал в сильный шторм. Среди суеверных матросов началось недовольство, и штурман предложил переждать непогоду в какой-нибудь бухте. Но капитан застрелил его и нескольких недовольных, а затем поклялся, что никто из команды не сойдёт на берег до тех пор, пока они не обогнут мыс,— даже если на это уйдёт вечность. Голос с неба сказал: «Да будет так!». Этим Ван дер Деккен, слывший страшным сквернословом и богохульником, навлёк на свой корабль проклятие. Теперь он, бессмертный, неуязвимый, но неспособный сойти на берег, обречён бороздить волны мирового океана до второго пришествия. Хотя, по некоторым версиям, у него есть шанс обрести покой: раз в десять лет Ван дер Деккен может вернуться на землю и попытаться найти ту, что добровольно согласится стать его женой. По другой версии, есть некое магическое слово, которое может снять проклятие и упокоить «Летучего голландца» и его экипаж. (Википедия)

Возможное происхождение- явление фата-морганы

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Явление фата-морагны

В памяти старых морских волков наверняка будет еще сотня историй и легенд. Сирены, зазывающие моряков своим пением, русалки, смерти различных экипажей. Прошу написать в комментарии истории которые нашли вы.


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Теги

флот кракен море суеверия фольклор легенды летучий голландец моряки русалки
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