Светлое будущее майнеров под большим вопросом.

Виталик Бутерин и команда разработчиков Ethereum Foundation обещали "скорый" переход Эфира на алгоритм консенсуса Proof of Stake в течение последних нескольких лет и каждый раз у них находились причины отложить долгожданный Ethereum 2.0. Однако конкуренты в лице Cardano и Solana понемногу начинают наступать Эфиру на пятки, вынуждая девелоперов прекратить кормить аудиторию пустыми обещаниями и заняться делом.

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Около месяца назад разработчики уже провели вполне удачное тестирование процесса слияния в рамках тестовой сети Ropsten, после которого было запланировано еще две крупных репетиции. И сегодня состоялся тестовый переход на PoS второй по величине и важности публичной тестовой сети под названием Sepolia. Члены Ethereum Foundation провели часовой стрим с крайне неформальной атмосферой и песнями под гитару, в ходе которого тестнет в прямом эфире менял алгоритм консенсуса. И хотя обновленная сеть испытывала незначительные проблемы с формированием новых блоков, тестирование было признано успешным.

В конце прямого эфира девелоперы поделились планами на ближайшее будущее. Для начала они собираются собрать как можно больше данных об ошибках Sepolia, дабы подготовиться к "генеральной репетиции" в рамках самой крупной тестовой сети Goerli. Этот последний рывок ожидается ближе к началу августа. При этом один из ключевых девелоперов Ethereum Foundation Мариус ван дер Вийден заявляет, что успешное слияние Goerli станет сигналом к запуску миграции в рамках основной сети Ethereum.

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Для майнеров это будет означать конец текущей криптовалютной лихорадки. Если сейчас многие криптошахтеры все еще надеются на очередной срыв сроков и восстановление котировок ключевых цифровых монет, то пришествие Ethereim 2.0 окончательно похоронит доходность GPU-майнинга. Кроме майнеров от этого пострадают и незадачливые перекупщики, закупившие видеокарты да начала обвала криптовалютного рынка. А вот геймеры смогут наконец то вздохнуть с облегчением и обновить свои ПК за приемлемую цену.