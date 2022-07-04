Журналисты обвиняют девелоперов в мошенничестве.

Отечественная ролевая игра про войну с поляками в эпоху Смутного времени с самого анонса вызывала немало скепсиса у геймеров. Дело в том, что не выпустившая до этого ни единой игры студия Cyberia Limited обещала игрокам настоящие золотые горы. В игре должен был присутствовать живой открытый мир, наполненный разнообразными игровым фракциями и множеством квестов.

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Также обещали зрелищную боевую систему с различными комбо-ударами и возможность детальной кастомизации и прокачки героя, а в качестве ориентиров для создания игрового процесса девелоперы называли Ведьмака 3 и Assassin’s Creed. К тому же «Смуту» планировали превратить в целую метавселенную с тонной сопроводительной продукции и собственным телевизионным сериалом по мотивам. При этом на игру выделили 260 миллионов рублей (по данным Коммерсантъ).

Однако вчера сразу ряд отечественных игровых порталов обратил внимание на тот факт, что разработчики прикрыли доступ к своему сайту, а официальная группа студии в VK стала закрытым сообществом. А на следующий день по тому де доменному адресу и вовсе открылся филиал знаменитой отечественной имиджборды «Двач», а название группы было изменено на «Смута В С Ё». Многие журналисты поспешили обвинить Cyberia Limited в мошенничестве с цель присвоить государственные средства.

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Однако были и те, кто призвал не торопится с выводами. В частности, заместитель главного редактора портала DTF.ru Олег Чимде запросил комментарий у представителей Института развития интернета и они опровергли факт полной передачи финансирования разработчикам. По словам Чимде, озвученные 260 миллионов рублей являются не единоразовым грантом, а поделенной на множество траншей постепенной оплатой за успешное выполнение тех или иных частей проекта. При этом чуть позже выяснилось, что официальный сайт и VK-группа Cyberia Limited в данный момент находятся на реконструкции, а «Двач» лишь захватил старое доменное имя сообщества игры, создав иллюзию взлома. Исходя из этого можно сделать вывод, что «Смуту» пока рановато хоронить и стоит дождаться официальных комментариев разработчиков и публичного заявления со стороны ИРИ.

