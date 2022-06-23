Гонка тактовых частот продолжается с новой силой.

Портал Wccftech сообщает, что некоторые модели грядущей линейки десктопных процессоров Intel Raptor Lake смогут достигать впечатляющей тактовой частоты в 6 ГГц в режиме турбо-разгона. Об этом свидетельствуют данные известного инсайдера @OneRaichu, который ранее уже публиковал достоверные сведения о продуктах Intel.

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Также журналисты обращают внимание на информацию из последнего апдейта специализированной утилиты Intel Extreme Tuning Utility v7.8.0. В программное обеспечение были добавлены продвинутые функции разгона, предназначенные для «будущих платформ» компании. При этом поддержка этих функций может появиться также и у текущей линейки Intel Alder Lake, но для корректной работы в режиме разгона может понадобиться обновление BIOS актуальных материнских плат.

Все это предвосхищает новый виток противостояния Intel и AMD, ведь совсем недавно красная команда представила свои процессоры Ryzen 7000, которые способны будут стабильно работать на частоте 5,5 ГГц. К тому же под конец года в продаже должны появится варианты Ryzen 7000 с увеличенным благодаря технологии 3D V-Cache объемом L3-кэша. В таких условиях Intel придется приложить титанические усилия для сохранения своей доли рынка, ведь новые продукты AMD уже сейчас выглядят крайне привлекательным выбором для сборки геймерского ПК.

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