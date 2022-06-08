Эпоха майнинга Эфира подходит к логическому завершению.

Любители майнинга долгое время отрицали скорый переход криптовалюты Ethereum на энергоэффективный алгоритм консенсуса Proof of Stake. В качестве основных аргументов своей правоты они приводили многократные переносы миграции монеты к сети Ethereum 2.0, которые регулярно происходили на протяжении последних трёх лет.

реклама

Однако команда разработчиков во главе с Виталиком Бутериным уже не может оттягивать неизбежный отказ от майнинга, ведь на пятки Эфиру уже вовсю наступают конкуренты в лице Solana и Cardano, давно пользующиеся преимуществами алгоритма Proof of Stake. И сегодня Ethereum Foundation сделала очередной важный шаг в подготовке к переходу на Эфир 2.0. Команда девелоперов провела открытый стрим, в рамках которого энтузиасты могли в прямом эфире наблюдать за процессом "слияния" (Merge) в тестовой сети Ropsten.

Примерно на 120-й минуте трансляции тестнет успешно мигрировал на PoS, что подтвердили как сами разработчики, так и сайт для мониторинга работы блокчейна Etherscan. Хотя совсем без проблем не обошлось, и Тим Бейко зафиксировал несколько отсутствующих предложений по блокам. Впрочем, разработчики уже сталкивались с этой неполадкой на протяжении предыдущих лет работы над криптовалютой и скорее всего смогут найти для неё эффективное решение. Больше информации Бейко обещал раскрыть в грядущую пятницу в рамках очередного созвона ключевых разработчиков Эфира.

Также стоит отметить, что некоторые пользователи уже рапортуют об успешно совершённых тестовых транзакциях в обновлённом тестнете, что также свидетельствует о вполне стабильной работе Ropsten на базе Proof of Stake. Но что же всё это значит для рядовых пользователей, майнеров Эфира и энтузиастов компьютерного железа? Успех в переходе Ropsten на PoS говорит о том, что команда Ethereum Foundation смогла избежать серьёзных трудностей в подготовке к миграции и сможет без труда повторить этот процесс с двумя оставшимися тестнетами и основной сетью Эфира.

анонсы и реклама -35% от цены 3060 Ti - криптозима торжествует RTX 3050 снова дешевле 40 тр -45% на 3090 Gigabyte Gaming 3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке 3070 Ti Gigabyte дешевле 90 тр -60000р на 3090 !! Ti !! в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр 3080 Ti MSI Gaming за 110тр в XPERT.RU <b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b> 3070 Ti MSI Gaming дешевле 80тр <b>RTX Ti 3070 за 75тр</b> Gigabyte Gaming !!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU

Следовательно, в этот раз девелоперы действительно смогут выполнить обещание Виталика Бутерина и отказаться от добычи монеты в августе текущего года. И когда это произойдет, доходность GPU-майнинга обвалится, завершив очередной этап криптовалютной лихорадки. Следом за этим событием пойдут вниз и цены графических адаптеров, а вторичный рынок захлестнет волна бывших в употреблении видеокарт, ранее эксплуатировавшихся в майнинге. В такой ситуации пользователям стоит проявлять особую осторожность при покупке комплектующих с рук и отдавать предпочтение более новым моделям линеек GeForce RTX 3000 и Radeon RX 6000, так как адаптеры из более старых поколений GPU могут преподнести неожиданные сюрпризы, связанные с банальной "усталостью" графических чипов и других компонентов видеокарты.