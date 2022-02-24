Большинство пользователей изначально не верило сомнительному энтузиасту.

Пару дней назад в сети появилась информация о том, что некий энтузиаст Sergey анонсировал скорый выход программы NVIDIA RTX LHR v2 Unlocker, при помощи которой любой желающий сможет без труда разблокировать хешрейт любых LHR-видеокарт NVIDIA, превратив их в полноценные адаптеры для майнинга.

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Многие пользователи сразу начали высказывать сомнения в правдивости заявлений разработчика, ведь он не предоставлял никаких доказательств реальной эффективности утилиты, а в качестве аргументов использовал лишь пару сомнительных скриншотов. При этом блогеры указывали, что над разблокировкой многие месяцы бьются целые команды разработчиков популярных майнеров T-Rex и lolMiner, но им удалось отвоевать лишь 74% от базовой производительности карт.

Релиз программы был запланирован на 26 февраля, но из-за массовой критики автор выложил утилиту на три дня раньше. И многие популярные блогеры тут же отправились тестировать возможности детища Sergey. Известные энтузиасты Red Panda Mining и CryptoLeo провели собственные трансляции и обнаружили, что софт не имеет никаких полезных функций и лишь подключается к удаленному серверу с целью кражи личных данных пользователя.

На следующий день горе-разработчик оперативно удалил страницу своего проекта на Github и все свои каналы в Telegram, после чего скрылся в неизвестном направлении.

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