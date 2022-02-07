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Майнер подсчитал сроки окупаемости видеокарт RTX 3000 и RX 6000 при одновременной добыче Eth+Toncoin
Всё далеко не так радужно, как могло показаться.
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В последние дни в сообществе майнеров идёт активное обсуждение новой необычной схемы майнинга, подразумевающей одновременную добычу Ethereum и Toncoin. Добывать один лишь Эфир сейчас довольно-таки невыгодно, ведь сроки окупаемости видеокарт на этой монете составляют около 25-30 месяцев. Но насколько сократит ROI адаптеров добавление ещё одной монеты?

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Автор популярного Youtube-канала Коля Майнер решил дать ответ на этот вопрос и создал небольшую таблицу-калькулятор, при помощи которой можно выяснить текущие сроки окупаемости популярных видеокарт.

Вбив в неё актуальные данные по курсам и доходности монет мы получаем гораздо более привлекательные перспективы. В режиме двойного майнинга ETH+TON вернуть вложения в RTX 3090 можно за 19 месяцев, RTX 3080 Ti отобьёт свою стоимость за 18 месяцев, а другие карты семейства Ampere окупятся за 13-15 месяцев. 

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Ещё интереснее дела обстоят у карт AMD, ведь даже топовая RX 6900 XT вернёт вложения за 14 месяцев. Однако блогер напоминает, что в будущем доходность майнинга обязательно поменяется, а уже к 3 кварталу 2022 года обе эти монеты могут иссякнуть. И именно поэтому автор видео рекомендует не заходить в майнинг, ведь даже с такой доходностью можно остаться в пролёте.

#ethereum #toncoin
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