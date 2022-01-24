Спрос со стороны майнеров наконец-то угас.

Судя по всему недавний обвал на рынке криптовалют может способствовать нормализации цен на графические адаптеры. Доходность майнинга Ethereum продолжает лететь в пропасть, на горизонте маячит перспектива полного отказа от алгоритма Proof of Work, а майнеры начинают понемногу терять интерес к покупке новых адаптеров.

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И это вынуждает ритейлеров и производителей снижать цены имеющихся в продаже GPU, ведь обычные геймеры не станут платить за видеокарту вдвое больше рекомендованной цены, а криптошахтёры уже не верят в возможность окупить вложения до запуска Ethereum 2.0. Некоторое время назад спасителей GPU-майнинга называли криптовалюту Toncoin, но её концепция подразумевает прекращение добычи в третьем квартале 2022 года. Ravencon потерял львиную долю доходности из-за халвинга, а Ethereum Classic не имеет защиты от ASIC-устройств, которые сделают GPU-добычу нерентабельной уже в самое ближайшее время.

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В результате розничные цены графических адаптеров начали снижение. Согласно отчёту немецкого сайта 3dcenter, в январе 2022 года стоимость карт RTX 3000 упала со 185% до 172% от MSRP, а Radeon RX 6000 подешевели со 178% до 167% от рекомендованной стоимости. Пока что падение стоимости ещё можно назвать незначительным, но курс Эфира продолжает падать и розничным продавцам придётся рано или поздно смирится с падением спроса со стороны майнеров и повернуться лицом к геймерам.