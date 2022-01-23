Ритейлерам пора задуматься о снижении цен.

Сегодня криптовалютный рынок немного устаканился после вчерашнего падения и курс Ethereum зафиксировался в районе 2300-2400 долларов за монету. И если вчера нормальному подсчёту доходности мешали взлетевшие на фоне обвала комиссии в сети Эфира, то сегодня они вернулись в норму, показав реальную ситуацию на поприще GPU-майнинга.

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Воспользуемся уже привычным калькулятором от известного майнера под ником ProTON, что позволит нам обнаружить довольно печальную картину. Сроки окупаемости видеокарт линейки RTX 3000 без ограничителей хешрейта находятся в районе 35-37 месяцев, а графические адаптеры RTX 3000 LHR будут возвращать вложения 33-35 месяцев. Адаптеры AMD из линеек Radeon RX 5000/Radeon RX 6000 тоже не способны похвастаться высокой доходностью, а флагманская RX 6900 XT и вовсе оказалась самой невыгодной картой из списка с ROI в безумные 38 месяцев.

Немного лучше себя чувствуют карты серии GTX 1600, сохраняющие какую-никакую привлекательность для майнеров со сроком возврата инвестиций в 28-30 месяцев. А вот адаптеры прошлого поколения RTX 2000 близки к более современным аналогам и окупаются 33-36 месяцев.

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В такой ситуации майнеры точно потеряют интерес к покупке новых видеокарт, ведь помимо падения рынка на горизонте маячит неизбежный переход Эфира на алгоритм консенсуса Proof of Work. А дальнейшее падение котировок цифровых монет может сподвигнуть часть шахтёров в спешном порядке продавать свои видеокарты на вторичном рынке, что приведёт к долгожданной нормализации цен на GPU.