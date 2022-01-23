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Доходность майнинга Ethereum упала на дно - сроки окупаемости карт серии RTX 3000 превысили 3 года
Ритейлерам пора задуматься о снижении цен.
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Сегодня криптовалютный рынок немного устаканился после вчерашнего падения и курс Ethereum зафиксировался в районе 2300-2400 долларов за монету. И если вчера нормальному подсчёту доходности мешали взлетевшие на фоне обвала комиссии в сети Эфира, то сегодня они вернулись в норму, показав реальную ситуацию на поприще GPU-майнинга.

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Воспользуемся уже привычным калькулятором от известного майнера под ником ProTON, что позволит нам обнаружить довольно печальную картину. Сроки окупаемости видеокарт линейки RTX 3000 без ограничителей хешрейта находятся в районе 35-37 месяцев, а графические адаптеры RTX 3000 LHR будут возвращать вложения 33-35 месяцев. Адаптеры AMD из линеек Radeon RX 5000/Radeon RX 6000 тоже не способны похвастаться высокой доходностью, а флагманская RX 6900 XT и вовсе оказалась самой невыгодной  картой из списка с ROI в безумные 38 месяцев.

Немного лучше себя чувствуют карты серии GTX 1600, сохраняющие какую-никакую привлекательность для майнеров со сроком возврата инвестиций в 28-30 месяцев. А вот адаптеры прошлого поколения RTX 2000 близки к более современным аналогам и окупаются 33-36 месяцев. 

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Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела в 2 раза
-18 000р на MSI RTX 3070
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

В такой ситуации майнеры точно потеряют интерес к покупке новых видеокарт, ведь помимо падения рынка на горизонте маячит неизбежный переход Эфира на алгоритм консенсуса Proof of Work. А дальнейшее падение котировок цифровых монет может сподвигнуть часть шахтёров в спешном порядке продавать свои видеокарты на вторичном рынке, что приведёт к долгожданной нормализации цен на GPU.

#ethereum
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