Вы всё ещё считаете AMD печкой?

С повышением производительности компьютерных комплектующих неумолимо растёт и их энергопотребление, и каждое новое поколение видеокарт и процессоров приносит с собой новые стандарты TDP. И похоже, процессоры Intel 13-го поколения Raptor Lake и видеокарты NVIDIA RTX 4000 "Ada Lovelace" установят новые рекорды потребления.

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Новые данные стали известны из обычной болтовни двух известных инсайдеров в социальной сети twitter. Популярный "сливщик" @harukaze5719 опубликовал пост, в котором предположил, что для стабильной работы конфигурации компьютера с топовыми комплектующими Core i9-13900K и RTX 4090 Ti понадобится как минимум блок питания на 1000 Вт, да ещё и не любой, а только прошедший сертификацию 80 PLUS GOLD.

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На этот пост обратил внимание другой инсайдер с ником @greymon55, известный по множеству достоверных утечек. Он заявил, что 1000 Вт будет маловато, ведь по его данным одна только GeForce RTX 4090 Ti будет потреблять порядка 600 Вт. Причем эта информация не выглядит чем-то фантастическим, ведь уже в ближайшие пару месяцев Nvidia выпустит RTX 3090 Ti теплопакетом в 450 Вт. При этом флагман Ampere будет располагать только 10 752 графических ядер, а топовая модель Ada Lovelace получит 18 432 потоковых процессоров. А учитывая тот факт, что у Core i9-13900K будет больше ядер, чем у Core i9-12900K, финальная производительность подобной системы и впрямь может перевалить за 1000 Вт.