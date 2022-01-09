Об этом стало известно из утечки кода Bootlog

-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет

-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Процессоры Intel 13-го поколения Raptor Lake появятся быстрее, чем ожидалось, поскольку недавняя утечка указала на то, что компания готовит Bootlog для своих чипов 13-го поколения. Bootlog представляет собой журнал процесса загрузки, который производители встраивают в аппаратные устройства. В случае ошибок в процессе загрузки Bootlog записывает каждое событие. Позже производители оборудования используют этот журнал, чтобы увидеть, что пошло не так и принять меры по решению проблемы.

реклама

По данным ресурса Tom’s Hardware, информация Bootlog, полученная Coelacanth-dream, указывает на чип Raptor Lake с 24 ядрами и 32 потоками. Модель, скорее всего, представляет собой процессор Intel Core i9-13900K 13-го поколения, поскольку он согласуется с предыдущим сообщением о Core i9 следующего поколения.

Intel Core i9-13900K представляет собой 24-ядерный чип с 16 энергоэффективными ядрами и 8 производительными ядрами. Для сравнения, нынешний флагман Intel Core i9-12900K имеет конфигурацию 8 + 8 ядер. Таким образом, Core i9-13900K будет иметь вдвое больше E-ядер, чем его предшественник.

анонсы и реклама -29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus 50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр DDR 5 - 64Gb за 64 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р

Кроме того, код Bootlog также показал, что Intel не будет добавлять поддержку набора инструкций AVX-512 в свои процессоры 13-го поколения. Напомню, что ранее Intel отключила набор инструкций AVX-512 на потребительских процессорах Alder Lake.