Процессоры Intel 13-го поколения Raptor Lake появятся быстрее, чем ожидалось, поскольку недавняя утечка указала на то, что компания готовит Bootlog для своих чипов 13-го поколения. Bootlog представляет собой журнал процесса загрузки, который производители встраивают в аппаратные устройства. В случае ошибок в процессе загрузки Bootlog записывает каждое событие. Позже производители оборудования используют этот журнал, чтобы увидеть, что пошло не так и принять меры по решению проблемы.
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По данным ресурса Tom’s Hardware, информация Bootlog, полученная Coelacanth-dream, указывает на чип Raptor Lake с 24 ядрами и 32 потоками. Модель, скорее всего, представляет собой процессор Intel Core i9-13900K 13-го поколения, поскольку он согласуется с предыдущим сообщением о Core i9 следующего поколения.
Intel Core i9-13900K представляет собой 24-ядерный чип с 16 энергоэффективными ядрами и 8 производительными ядрами. Для сравнения, нынешний флагман Intel Core i9-12900K имеет конфигурацию 8 + 8 ядер. Таким образом, Core i9-13900K будет иметь вдвое больше E-ядер, чем его предшественник.
Кроме того, код Bootlog также показал, что Intel не будет добавлять поддержку набора инструкций AVX-512 в свои процессоры 13-го поколения. Напомню, что ранее Intel отключила набор инструкций AVX-512 на потребительских процессорах Alder Lake.