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Эксперт-ремонтник рассказал, какие видеокарты стоит брать в 2022- большой гайд по вторичке от VIK-on
Какие опасности могут поджидать пользователей при покупке б/у видеокарт.
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Текущие цены новых видеокарт способны повергнуть в печаль даже самого стойкого геймера. И из-за огромных наценок многие пользователи решают обратить свой взор на вторичный рынок в надежде сэкономить.

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Однако большинство геймеров довольно плохо разбираются в тонкостях покупки бывшей в употреблении электроники, а потому пытаются получить совет у более компетентных людей. Компьютерный энтузиаст и профессиональный ремонтник Виктор Веклич  (более известный под псевдонимом VIK-on) согласился на уговоры подписчиков и выпустил видео с разбором текущей ситуации на рынке  видеокарт.

Для начала эксперт отметил, что в текущей ситуации ни в коем случае не стоит покупать нерабочие видеокарты в надежде их отремонтировать. По его словам, ремонтопригодные адаптеры ни в коем случае не попадут на доски объявлений, а подавляющее большинство подобных предложений абсолютно нерабочий хлам. Что же касается относительно рабочих видеокарт, то здесь  Виктор даёт следующие советы:

  • GeForce GTX 1000 — крайне не рекомендована к приобретению. С момента выхода этих карт прошло уже больше 5 лет и они успели пережить уже два бума майнинга. Эксперт отмечает, что любая электроника имеет свой ресурс и линейка NVIDIA Pascal уже почти его исчерпала. А отсутствие гарантии и высокая вероятность поломки могут создать много неприятных проблем в будущем.
  • GeForce RTX 2000 — при покупке адаптеров этой линейки особое внимание стоит обращать на год выпуска карты. Ранние версии этих видеокарт 2018 года оснащались весьма ненадёжной видеопамятью с большим количеством аппаратного брака. А вот SUPER-версии этих карт почти не подвержены этой проблеме.
  • GeForce GTX 16XX — довольно неплохие и холодные адаптеры, но при покупке нужно смотреть на систему охлаждения и избегать версий с маленькими радиаторами и одним кулером.
  • Radeon RX 400 — избегать всеми правдами и неправдами ибо эти карты были наиболее популярными инструментами майнинга в 2017 году и их ресурс уже полностью исчерпан.
  • Radeon RX 500 — чуть менее проблемные карты, однако их производительность постепенно перестаёт отвечать современным требованиям, а цены на вторичном рынке слишком завышены.
  • Radeon RX 5000/6000 — ссылаясь на свой опыт ремонтника Виктор заявляет, что эти семейства видеокарт обладают крайне ненадёжными графическими процессорами с высоким процентом брака. Покупать только на свой страх и риск.

Это были советы по поводу б/у рынка, однако наиболее оптимальным вариантом эксперт назвал покупку нового адаптера линейки RTX 3000, даже несмотря на крайне завышенные цены. Главным аргументом в пользу подобного выбора является наличие официальной гарантии которая защитит пользователя от потери средств из-за случайной поломки. 

А вот в случае выхода из строя карты, купленной с рук, все расходы по ремонту и замене лягут на плечи недальновидного пользователя. Именно поэтому Виктор советует всегда помнить простую жизненную истину "скупой платит дважды" и не пытаться сэкономить с риском для собственного кошелька. А также не стоит забывать и про банальную амортизацию техники, ведь карта линейки RTX 3000 будет терять свою стоимость куда медленней, чем старые адаптеры серий GTX 1000/RX 500.

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#rtx 3000 #gtx 1000 #rtx 2000
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