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Хешрейт Bitcoin обвалился на 12% на фоне протестов в Казахстане - следом упали и котировки актива
Очередное подтверждение крайней ненадёжности цен криптовалют.
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На фоне полного запрета добычи криптовалют в Китайской Народной Республике множество криптошахтёров начали активно мигрировать в другие страны. Немалый процент майнеров решил осесть в Казахстане из-за очень низких тарифов на электроэнергию и довольно щадящей налоговой политики в этой стране. По разным оценкам, в Казахстане сосредоточилось от 10 до 18 % вычислительных мощностей, подключенных к сети Биткоина.

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Однако майнеры не учли риски, связанные с потенциалом возникновения политической нестабильности в регионе. В начале 2022 года в стране начались массовые народные протесты из-за повышения цен на топливо, что повлекло за собой введение режима чрезвычайной ситуации. И одним из решений местных властей оказалось повсеместное отключение от Интернета по всей стране. В результате за несколько часов хешрейт самой популярной криптовалюты обвалился на целых 12% 

А это привело к панике на криптовалютных биржах и некоторые трейдеры начали активно избавляться от актива и за несколько часов Биткоин подешевел более чем на 3000 долларов США. Теперь сообщество криптоэнтузиастов внимательно следит за тем, каким образом разрешится ситуация в Казахстане.

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#bitcoin
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Dmitry Mitry
00:59
Не жди. Доллару капец наступает, официальная инфляция 7%, реальная 10%, и все это при нулевых ставках центробанка. При таких раскладах крипта будет расти. Может конечно откатиться, может даже сильно, ...
Хешрейт Bitcoin обвалился на 12% на фоне протестов в Казахстане - следом упали и котировки актива
Михаил
00:54
Это в России. В германии люди с деньгами берут 5600х
Лиза Су представила самый быстрый игровой процессор Ryzen 7 5800X3D из новой линейки 3D V-Cache
peppery
00:52
Ну значит тебе повезло. Погугли отзывы. Рисковать ни малейшего желания.
Лиза Су представила самый быстрый игровой процессор Ryzen 7 5800X3D из новой линейки 3D V-Cache
Alex-IT
00:51
Сейчас на неё ничего не вешают до сих пор, обидно...
О бюджетном гейминге - его возможности и перспективы
sanchez521
00:51
Это акция называется по-другому: "деду пора того"
Хешрейт Bitcoin обвалился на 12% на фоне протестов в Казахстане - следом упали и котировки актива
sanchez521
00:50
Да ладно б только оно. Деревянный рубль туда же полетел на тех же событиях.
Хешрейт Bitcoin обвалился на 12% на фоне протестов в Казахстане - следом упали и котировки актива
no_fate
00:45
Да и хер с ним. Похоже вообще все криптоговно посыпалось к куям.
Хешрейт Bitcoin обвалился на 12% на фоне протестов в Казахстане - следом упали и котировки актива
Vombat1
00:42
да всё уже ггвп битку glhf
Хешрейт Bitcoin обвалился на 12% на фоне протестов в Казахстане - следом упали и котировки актива
ологгр опоапопоа
00:40
ну-да , ну-да иди кизяк собирай в своём ауле.... а то накупят айфонов 6 и понтуются по своим кишлакам...
RTX 3050 от ASUS, EVGA, Gigabyte, MSI, Zotac и Сolorful – смотрим и сравниваем характеристики
Dmitry Mitry
00:35
Странно видеть очередную кастрюлеголовую акцию "развали свою страну" в одной из самых процветающих стран СНГ. Хотя когда вместо головы кастрюля...
Хешрейт Bitcoin обвалился на 12% на фоне протестов в Казахстане - следом упали и котировки актива
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