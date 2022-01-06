Очередное подтверждение крайней ненадёжности цен криптовалют.

На фоне полного запрета добычи криптовалют в Китайской Народной Республике множество криптошахтёров начали активно мигрировать в другие страны. Немалый процент майнеров решил осесть в Казахстане из-за очень низких тарифов на электроэнергию и довольно щадящей налоговой политики в этой стране. По разным оценкам, в Казахстане сосредоточилось от 10 до 18 % вычислительных мощностей, подключенных к сети Биткоина.

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Однако майнеры не учли риски, связанные с потенциалом возникновения политической нестабильности в регионе. В начале 2022 года в стране начались массовые народные протесты из-за повышения цен на топливо, что повлекло за собой введение режима чрезвычайной ситуации. И одним из решений местных властей оказалось повсеместное отключение от Интернета по всей стране. В результате за несколько часов хешрейт самой популярной криптовалюты обвалился на целых 12%

А это привело к панике на криптовалютных биржах и некоторые трейдеры начали активно избавляться от актива и за несколько часов Биткоин подешевел более чем на 3000 долларов США. Теперь сообщество криптоэнтузиастов внимательно следит за тем, каким образом разрешится ситуация в Казахстане.