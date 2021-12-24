Компания Samsung Electronics сообщила, что ее новая линейка телевизоров QLED-телевизоров и игровых мониторов 2022 года получит поддержку продвинутого стандарта отображения контента HDR10+ Gaming. Его преимущество над обычным HDR10 заключается в увеличенном количестве метаданных и отсутствии необходимости ручной калибровки изображения при воспроизведении игр.
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Разработчики получат доступ к инструментам, позволяющим добавлять поддержку автоматической калибровки HDR напрямую в игровые движки, что позволит оптимизировать игровой контент в режиме реального времени.
Применение HDR10+ Gaming позволит до четырех раз увеличить пиковую яркость изображения, повысить насыщенность картинки и добиться максимально точной цветопередачи. Кроме того, стандарт несет в себе поддержку переменной частоты обновления экрана до 120 Гц и автоматический режим низкой задержки отклика.
Инициативу Samsung уже поддержали несколько крупных игровых студий, вроде Saber Interactive и Game Mechanic Studios, а NVIDIA пообещала выпустить новый пакет драйверов с поддержкой HDR10+ Gaming для видеокарт серий GTX 1600, RTX 2000 и RTX 3000.