Недавнее падение рынка криптовалют и запрет операций с ними в Китае больно ударил по карману майнеров.

Запрет на любые операции с криптовалютами в Китае привёл к солидному падению котировок наиболее популярных цифровых монет. Всего за неделю курсы Биткоина и Эфира просели на 15% и продолжают находиться в крайне неопределённом состоянии. Подобный расклад событий нанёс удар не только по биржевым спекулянтам и долгосрочным держателям криптовалют, но и по любителям домашнего GPU-майнинга.

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Воспользовавшись калькулятором доходности, созданным криптоэнтузиастом под ником ПроТОН, можно обнаружить серьёзное падение доходности у большинства популярных среди майнеров видеокарт. К примеру, первые версии графических адаптеров Nvidia RTX 3090 без ограничений алгоритмов хеширования сейчас приносят своим обладателям по 457 рублей в день и при средней цене в 290 тысяч рублей будет окупаться более 21 месяца. Сроки окупаемости RTX 3080 и RTX 3070 составляют 20 и 19 месяцев соответственно.

Немного получше обстоят дела у Ti-моделей данной линейки. За счёт неплохих показателей в майнинге монеты Ravencoin их сроки окупаемости колеблются в районе 17-18 месяцев. А вот обладателям карт из серии LHR сейчас приходится совсем туго: ROI старшей модели RTX 3080 LHR перевалил за два года и составил 28 месяцев. При этом стоит помнить, что приведённые сроки окупаемости являются весьма условными, ведь уже в начале 2022 года блокчейн Ethereum может перейти на алгоритм консенсуса Proof of Stake и полностью исключить майнеров из процесса валидации транзакций.





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А прекращение майнинга Эфира может обернуться крайне непредсказуемыми последствиями для всех остальных монет, добываемых посредством алгоритма Proof of Work. Огромные вычислительные мощности, задействованные в поддержании сети Эфира отправятся искать другой источник прибыли и могут обвалить доходность остальных альткоинов. В таких условиях окупить недавно купленные по завышенным ценам видеокарты будет практически невозможно.