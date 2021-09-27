Дефицит на рынке полупроводников и очередной виток бума майнинга продолжают диктовать свои условия ценообразования новых видеокарт. Портал videocardz поделился утекшими с сайта португальского ритейлера данными о цене грядущих видеокарт Radeon RX 6600. Графический адаптер среднего ценового сегмента с дизайном на два кулера и короткой печатной платой Sapphire Radeon RX 6600 Pulse получил внушительный ценник в 590 евро.
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Не совсем понятно, будет ли новый продукт AMD пользоваться популярностью, ведь главный конкурент Radeon RX 6600 в лице RTX 3060 12Gb стоит в европейских магазинах всё те же 600 евро, но предлагает гораздо более высокий уровень производительности в игровых задачах. Стоит помнить, что рекомендованные производителем розничные цены должны быть гораздо ниже тех, которые мы можем лицезреть в магазинах.
Radeon RX 6600 создается на основе графического чипа Navi 23 XL с 28 вычислительными блоками на 1792 потоковых процессора и оснащается 8 ГБ видеопамяти стандарта GDDR6. Ни утечки, ни информация с сайта розничного продавца не раскрывают данных о тактовой частоте графического чипа видеокарты. Продажи видеоадаптера начнутся не раньше 13 октября.