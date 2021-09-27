В сети продолжает появляться новая информация о первом поколении дискретных видеокарт Intel ARC. На китайском железном форуме Chiphell была обнаружена размытая фотография, изображающая видеокарту начального уровня DG2-128EU. Дизайн карты с изображения соответствует официальным и неофициальным фотографиям графических адаптеров семейства DG2.
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Бюджетный видеоадаптер получит довольно короткую плату и тепловой пакет в 65 Вт, что даже меньше данных из предыдущих утечек, где фигурировала цифра в 75 Вт. На фотографии можно разглядеть три модуля GDDR6 видеопамяти, общим объемом в 6 Gb. Сравнив изображение с внешним видом мобильной версии графического чипа DG2-128 GPU с сайта Igor'sLAB можно сделать вывод, что в десктопной видеокарте используется на один модуль памяти больше. Следовательно, мобильный GPU будет оснащен 128-битной или 64-битной шиной, а настольный чип получит 96-битный интерфейс.
Ранее в онлайн-базе Geekbench уже появлялась информация о тестировании бюджетной модели Intel DG2-128. С тактовой частотой в 2.2 ГГц, теоретической производительностью в 4,5 Тфлопс и 6 ГБ она сможет стать достойным противником GTX 1660. Главным фактором успеха будет финальная цена продукта.