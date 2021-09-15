Средняя зарплата разработчиков криптовалют и блокчейн-аналитиков выросла до 360 000 рублей в месяц
Криптовалюты продолжают укреплять свои позиции в современном мире, превращаясь из игрушки для узкого круга энтузиастов в серьёзный финансовый инструмент, которым пользуются крупные компании по всему миру. И лежащая в их основе технология блокчейн начала пользоваться немалой популярностью, а специализирующиеся на ней разработчики и аналитики стали невероятно востребованными кадрами на рынке труда.
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По данным газеты «Известия», за последний год зарплаты блокчейн-девелоперов и аналитиков вышли в топ по размеру среди всей отрасли IT. Оказалось, что средняя ежемесячная оплата труда у таких специалистов составляет 360 000 рублей, что больше чем у DevOps-инженеров (345 т.р.) и программистов 1С (320 т.р.). При этом большинство из работников этого направления могут рассчитывать на удалённую работу, а уровень зарплат в регионах почти не отличается от Москвы. Такому положению дел крайне способствует царящий на IT-рынке России кадровый голод.
Стоит отметить, что на данный момент перспективы развития криптовалютной отрасли далеко не безоблачны. На этот вид активов всё чаще обращают внимание правительства разных стран и финансовые регуляторы, часть из которых выступает с ограничительными мерами в отношении цифровых денег. И в случае очередного падения рынка и наступления новой криптозимы ситуация на рынке труда может существенно измениться.
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